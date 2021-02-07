Webtekno, bu yıl 8.'si düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde, siz değerli okurlarımızın oyları ve oylamasının ardından üst üste 6. kez 'Yılın En İyi İçerik Sitesi' seçildi.

Türkiye bilişim sektörünün en prestijli etkinliklerinden olan Boğaziçi Bilişim Ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Bilişimle ilgili 20 farklı kategoride sektörden firmaların, teknolojik girişimlerin, oyun ve uygulama geliştiricilerin ve içerik üreticilerinin ağırlandığı ödüllerde 'Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi' dalında, Webtekno olarak biz de adaylık kazanmış ve sizinle paylaşmıştık.

Kazananların 15 günlük halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucunda %75 halk ve %25 jüri oy ağırlıkları ile belirlendiği Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde Webtekno, bu yıl da 'Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi' kategorisinde ödüle ulaşmayı başardı.

Webtekno, üst üste 6. kez 'Yılın En İyi Teknolojik İçerik Sitesi' oldu:

2013 yılında İzmo Bilişim bünyesinde hayata geçirilen Webtekno, Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Kulübü COMPEC tarafından bu sene 8.'si düzenlenen Boğaziçi Bilişim Ödülleri'nde 2015'ten bu yana peş peşe 6. ödülünü kazandı. Elbette, her yıl olduğu gibi bu yıl da ödüle ulaşmamızda siz değerli okuyucularımızın ve takipçilerimizin büyük payı bulunuyor.

Üst üste 6 kez ödülü kazanmamızı sağlayan ve Webtekno'nun bugünlere gelmesini sağlayan değerli okuyucularımıza, Boğaziçi Bilişim Kulübüne ve jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu noktada tabii ki teşekkürün en büyüğünü siz değerli okurlarımızın hak ettiğini bir kez daha hatırlatalım. Yeni içeriklerle ve yeni ödüllerle görüşmek üzere, takipte kalın :)