Kaspi, Hepsiburada’ya 4,2 milyar TL’lik sermaye artırımı yaptı

Kaspi, Hepsiburada’daki sermayesini 4,17 milyar TL artırdı. Hamle, Türkiye pazarına ve yerli e-ticaret ekosistemine uzun vadeli güven mesajı verdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kaspi, Türkiye pazarındaki iddiasını güçlendiren önemli bir adım attı. Şirket, Hepsiburada’da 4,17 milyar TL’lik sermaye artırımını tamamlayarak son yılların en büyük yatırımlarından birine imza attı.

Bu hamle, Kaspi’nin yılın başında gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık satın almanın devamı niteliğinde. Sermaye artışıyla sağlanan kaynak, Hepsiburada’nın büyüme hedefleri ve altyapı yatırımları için kullanılacak.

Kaspi yönetimi, bu yatırımı Türkiye’nin dijital geleceğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak tanımlıyor. Özellikle KOBİ’lerin e-ticaret, fintek ve nakitsiz ödeme çözümlerine daha kolay erişmesi hedefleniyor.

