Katlanabilir iPhone Hakkında Heyecanlandıran İddia: iPhone 17 Pro Max’ten Büyük Bataryayla Gelecek!

Katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler geldi. Telefonun, iPhone 17 Pro Max’ten bile büyük bataryayla gelebileceği söyleniyor.

2026 yılı Apple için en önemli yıllardan biri olacak. Öyle ki teknoloji devi, önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone modelini bizlerle buluşturacak. Şimdilik “iPhone Fold” olarak adlandırılan bu telefonun, eylül ayında iPhoen 18 ile birlikte gelmesini ve yatay katlanan bir tasarıma sahip olmasını bekliyoruz.

Katlanabilir iPhone için heyecanlı bekleyiş sürerken düzenli olarak cihaz hakkında bilgiler de ortaya çıkyıordu. Bugün ise yeni bir rapor, telefonun bataryasının kullanıcıları çok sevindireceğini gösterdi.

5800 mAh’e varan iPhone 17 Pro Max’ten de büyük bataryayla gelebilir

Kore’den gelen iddialara göre iPhone Fold modeli, şu anda en büyük bataryalı iPhone olan iPhone 17 Pro Max’ten bile büyük bir bataryayla kullanıcıların beğenisine sunulacak. iPhone 17 Pro Max’te 4.823 mAh’lik bir batarya vardı. Katlanabilir modelin ise 5.400 ila 5.800 mAh arasında bir kapasiteyle geleceği belirtilmiş.

5.800 mAh’e varan batarya, katlanabilir iPhone’un bu konuda Android markalara da ciddi rakip olabileceğinin göstergesi. Öyle ki en büyük rakiplerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Samsung Galaxy Z Fold7’te 4400 mAh’lik bir batarya var. Apple’ın daha büyük telefonla daha fazla batarya kapasitesi anlayışını benimseyeceğini söylemek mümkün.

Çoğu kişinin beklentisi 2026 olsa da katlanabilir iPhone’un 2027’de geleceğini söyleyenler de var. Hangisinin doğru olacağını bekleyip göreceğiz. Cihazda 7,58 inçlik iç ekran ve 5,38 inçlik kapak ekranı olacağını da ekleyelim.