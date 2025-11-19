Tümü Webekno
iPhone'larda Kritik Güvenlik Açığı: iPad Özelliklerine Erişmeyi Sağlıyor!

iOS 26 betalarında şaşırtıcı bir güvenlik açığı keşfedildi. Bu açık, iPhone'lardan sadece iPad'lere özel olan özelliklere erişmeyi sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın iPad olarak bildiğimiz cihazları, dünyada en çok kullanılan tabletler arasında yer alıyor. Ancak gelen yeni bilgiler, bu modelleri etkileyen şaşırtıcı bir güvenlik açığı keşfedildiğini ortaya koydu. Bir iOS hatasından gelen bu açık,** iPhone’ların sadece iPad’lere özel olan özelliklere ulaşmasını** sağlıyor.

Bu hata, geliştirici GeoSn0w tarafından** iOS 26.1 ve iOS 26.2 beta sürümlerinde** fark edildi. iPhone’lar üzerinden Stage Manager, süzülen uygulamalar penceresi, bölünmüş görünüm gibi yalnızca iPad’lere özel olan özelliklere erişim sağlanabildiği görüldü.

Düzenlenmemesi gereken dosyaları düzenlemeyi sağlayan bir güvenlik açığı

Güvenlik açığının Apple’ın MobileGestalt.plist isimli dosyanın değiştirilmesiyle tetiklendiği ifade edildi. Bu Apple'ın bir cihazın hangi donanıma sahip olduğunu ve hangi özellikleri etkinleştirmesi gerektiğini belirlemek için kullandığı dahili bir dosyadır.

Hata, telefonun normalde olmaması gereken şekilde dosyaları değiştirmesine olanak tanıyor. Kısacası düzenlenmemesi gereken şeyleri düzenlemeyi sağlayan bir güvenlik açığı. Neyse ki iOS’in en derin kısımlarındaki süper korumalı sistem klasörlerine dokunmaya izin vermiyormuş.

Hatanın iOS 26.1 veya 26.2 betalarında görüldüğü aktarılmış. Apple’dan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Kötü amaçlı kişilere ulaşırsa risk oluşturabileceği için endişe verici bir hata olduğunu söyleyebiliriz. Neler olacağını zamanla göreceğiz.

