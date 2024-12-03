İlk katlanabilir iPhone'un 2026'nın ikinci yarısında geleceği iddia edildi. Ayrıca düşüşte olan katlanabilir telefon pazarını uçurabileceği de tahmin ediliyor.

Apple’ın katlanabilir telefon kategorisine gireceği çok uzun süredir bilinen bir şeydi. Öyle ki şimdiye kadar çıkan sızıntılar, şirketin ilk katlanabilir iPhone’u 2026 gibi piyasaya süreceğini gösteriyordu. Şimdi ise bu konu hakkında yeni bilgiler geldi

Doğru tahminler yapmasıyla tanıdığımız ekran analisti Ross Young, katlanabilir iPhone’un tanıtım tarihi ve sektöre etkisiyle ilgili bilgiler paylaştı. Young’a göre Apple, 2026’nın ikinci yarısında resmen katlanabilir ekranlı telefon pazarına giriş yapacak.

Katlanabilir iPhone, pazarın büyümesine neden olabilir

Şu sıralarda katlanabilir telefon pazarı düşüşte. Öyle ki satışlar beklenen seviyelerde seyretmiyor ve kullanıcılar bu tarz cihazlara hâlâ beklendiği kadar ilgi göstermiyorlar. Young’ın tahminlerine göre Apple, bunu değiştirme potansiyeline sahip.

Apple’ın çok sadık bir müşteri kitlesi olduğunu biliyoruz. Çoğu iPhone kullanıcısı, Android’e geçmek yerine hayatı boyunca iPhone kullanmaya devam ediyor. Aynı zamanda şirketin başarılı pazarlama kampanyaları da cihazlarının çok satmasını sağlıyor.

İşte şirketin amiral gemisi telefonlardaki baskın konumu, katlanabilir kategorisine de olumlu yansıyabilir. İlk katlanabilir iPhone çıktığında bu sektörün coşma potansiyeli var. 2026’nın iPhone ile katlanabilir cihazlar için bir rekor yıl olduğunu görebiliriz. Young’ın beklentileri, o yıl sektörde %30’luk bir büyüme yaşanacağı yönünde. 2027 ve 2028’de ise bu oranın %20 olmasını bekliyor.

İlk katlanabilir iPhone hakkında bildiklerimiz çok az. Ancak cihazın Galaxy Z Flip benzeri dikey katlanabilir bir telefon olacağı konuşuluyor. Ekranın 7,9 ila 8,3 inç arasında boyuta sahip olabileceği de iddialar arasında.