Tanıtımına 10 aya yakın bir süre olmasına rağmen iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntı kazanı kaynamaya başladı. iPhone 17 Pro'nun 7 özelliği şimdiden belli oldu.

iPhone 16 serisinin satışa sunulmasının üzerinden yalnızca birkaç ay geçti ancak iPhone 17 serisi ile ilgili bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Bu içeriğimizde, tanıtımına 10 aya yakın bir süre olan iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri hakkında bugüne kadar ortaya çıkan bilgileri bir araya getireceğiz.

İddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro modelleri ile yıllar sonra ilk kez kamera tasarımını değiştirecek. Üçlü kamera kurulumu devam edecek ancak Samsung'un Galaxy S10 modellerinde olduğu gibi cihazın orta üst kısmına tek sıra halinde yerleştirilecek. Ancak tasarımın kesinleşmesi için henüz çok erken olduğunun altını çizelim.

iPhone 17 Pro ve Pro Max hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler şu şekilde:

Alüminyum çerçeve:

iPhone X'dan iPhone 14 Pro'ya kadar paslanmaz çelik, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro modellerinde ise titanyum çerçeve kullanan Apple'ın iPhone 17 Pro'da ise yeniden alüminyum çerçeveye döneceği söylentileri bulunuyor. Alüminyum çerçeve, maliyetleri düşürmek açısından Apple'a fayda sağlayacaktır ancak iki yıl boyunca titanyum çerçeveyi pazarlama materyali olarak kullandıktan sonra alüminyum gövdeye geri dönüp fiyatı aynı seviyede tutmak Apple'ın tüketicilerin tepkisini çekmesine neden olabilir.

Yeni kamera tasarımı:

Girişte de aktardığımız gibi Apple'ın cihazın arkasında boydan boya uzanan, kameraların yatay bir şekilde yan yana sıralandığı daha büyük bir kamera tasarımına geçiş yapabileceği söyleniyor. Bu önemli bir ayrıntı çünkü Kameraların daha geniş bir alana konumlanması, daha büyük bir sensör kullanılabilmesi için avantaj sunsa da anakartın üstüne bineceğinden daha yüksek bir kamera çıkıntısı ile sonuçlanabilir.

Apple'ın kendi Wi-Fi çipi:

Sızıntılara göre Apple, gelecek yıl iPhone 17 serisinin en azından bir modelinde Broadcom yerine kendi tasarımı Wi-Fi çipleri kullanacak. Söz konusu çipin Apple'a maliyet avantajı sunacağı kesin ancak kullanıcılara performans ve verimlilik açısından nasıl bir sonuç ortaya koyacağını bekleyip göreceğiz.

24 MP selfie kamera

Apple'ın mevcut iPhone modellerinde 12 MP selfie kamera yer alıyor. Söylentilere göre iPhone 17 modelleri ile birlikte 24 MP selfie kamera kullanıcılara sunulacak.

48 MP telefoto kamera

iPhone 16 serisinde 12 MP çözünürlüğünde olan telefoto kameranın iPhone 17 Pro modellerinde 48 MP olacağı söyleniyor. Bu, özellikle portre ve yakınlaştırmalı fotoğraflarda çok daha yüksek kalite sağlanacağı anlamına geliyor.

12 GB RAM

Hem iPhone 17 Pro hem de Pro Max'in 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Geçmişte RAM kapasitesinin çok büyük bir öneme sahip olmadığı söylenebiliyordu ancak yapay zeka özelliklerinin kullanıma sunulmasıyla birlikte RAM kapasitesi çok daha büyük bir önem kazandı.

Daha küçük dinamik ada

Bu söylenti yalnızca iPhone 17 Pro Max için geçerli olmakla birlikte gelecek yıl daha küçük bir dinamik ada ile karşılaşabileceğimiz konuşuluyor. Muhtemelen sonraki yıllarda diğer modeller de daha küçük dinamik ada tasarımlarıyla karşılaşacaklar.