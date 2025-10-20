Katlanabilir iPhone'un Ertelenebileceği İddia Edildi: İşte Muhtemel Çıkış Tarihi

Katlanabilir iPhone hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Cihazın daha küçük ekranla gelebileceği ve ertelenebileceği söyleniyor.

Apple’ın katlanabilir telefon sektörüne girmeyi planladığı uzun süredir biliniyordu. Hatta şimdilik iPhone Fold olarak isimlendirilen ilk katlanabilir iPhone modelinin **2026 yılında **resmen tanıtılmasını bekliyorduk.

Ancak The Elec tarafından yayımlanan ve Japon yatırım bankası Mizuho Securities’in cihaz hakkındaki beklentilerini içeren yeni bir rapor, Apple’ın katlanabilir telefon planlarında değişiklik yapmış olabileceğini öne sürdü. Buna göre cihaz ertelenmiş olabilir ve ekran boyutu beklenenden daha küçük olabilir.

Ekran küçülebilir, lansman ertelenebilir

Yeni iddiaya göre iPhone Fold modeli, 5**,38 inçlik dış ekran ve 7,58 inçlik iç ekranla** gelecek. Normalde tüm söylentiler 5,5 inç ve 7,8 inçti. Ancak bu iddia, Apple’ın ekran boyutunu küçültmüş olabileceğini gösteriyor. Yeni boyutlar telefonun, katlandığında tıpkı bir iPhone mini havasında olabileceğini gösteriyor.

Bunlar dışında 2026 lansmanı konusunda şüpheler var. İddiada şirketin tasarım ve özellikle menteşe için sürecinin uzaması nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşanabileceği belirtilmiş. Bu da başlangıçta umduğu kadar arzı olmayabileceği anlamına geliyor. İddia da 2026 lansmanı ihtimalinin hâlâ yüksek olduğunu ancak 2027’ye sarkabileceğini söylüyor.

Katlanabilir iPhone’un tanıtılmasına daha uzun bir süre var. Bu yüzden Apple’ın planlarının önümüzdeki dönemde değişme ihtimali bir hayli fazla. Zamanla şirketin nasıl bir yol izleyeceğini görebiliriz.