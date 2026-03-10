Katlanabilir iPhone'un İsmi Ortaya Çıktı: Sanıldığı Gibi iPhone Fold Olmayabilir!

Yeni bir sızıntı, katlanabilir iPhone'un muhtemel ismiyle ilgili detaylara yer verdi. Cihazın, sanıldığı gibi iPhone Fold olarak gelmeyebileceği görüldü.

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da yeni iPhone modelleriyle karşımıza çıkacak. Ancak bu yılın diğerlerinden farkı, şirketin daha önce görmediğimiz türden bir iPhone tanıtacak olması. Öyle ki ilk katlanabilir iPhone modelinin eylül ayında gerçekleştirilecek lansmanla birlikte gelmesini bekliyoruz.

Yatay katlanan tasarıma sahip olacak katlanabilir iPhone modelinin şimdiye kadar çıkan sızıntılara göre “iPhone Fold” ismiyle geleceği söyleniyordu. Ancak gelen yeni bilgiler, bunun doğru olmayabileceğini, farklı bir isimle gelebileceğini gösterdi.

Katlanabilir iPhone, iPhone Ultra ismiyle gelebilir

Çin’den WHYLAB isimli kaynağın edindiği bilgilere göre Apple, katlanabilir iPhone modeline “Ultra” ismini vermeyi düşünüyor. Yani cihaz iPhone Fold değil, iPhone Ultra ismiyle gelebilir. Bunun da şirketin bu sene çıkaracağı daha premium segmentteki ürünlerine yönelik bir hamle olduğu belirtilmiş.

Bu konuyu biraz daha açalım. Apple, bu yıl daha iyi özelliklere sahip farklı kategorilerden yeni modellerle karşımıza çıkacak. Örneğin OLED ve dokunmatik ekranlı bir MacBook gelmesini ve bu cihaza MacBook Ultra ismi verilmesini bekliyoruz. Öte yandan kameralı AirPods Ultra ismini alabilecek yeni bir kulaklık söylentileri de var. İşte bu “Ultra” serisi ürünlere katlanabilir iPhone’un da dahil olacağı belirtilmiş.

Katlanabilir iPhone modeli; 7,76 inçlik ve 5,49 inçlik ekranlarla gelebilir. Cihazın katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri olan ekran kırışıklığı sorununu da ortadan kaldırması bekleniyor. A20 çiple gelmesi beklenen modelin 1440 dolar civarından başlayan fiyatlarla sunulacağı da iddialar arasında. Bu söylentilerin hangilerinin doğru çıkacağını zamanla göreceğiz.