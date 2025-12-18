Tümü Webekno
Katlanabilir iPhone'un Taslakları Ortaya Çıktı: Tasarımı Belli Oldu!

2026 yılında tanıtılacak katlanabilir iPhone modelinin taslakları ortaya çıktı. Çizimler, cihazın tasarımı hakkında bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2026 yılı, Apple için dolu dolu geçecek bir yıl olacak. Öyle ki şirketin çok sayıda yeni ürününü seneye tanıttığını göreceğiz. Ancak bunlardan biri en çok dikkatleri üzerine toplamayı başaran ürün olacak. Şirket, uzun yıllardır devam eden bekleyişin ardından nihayet katlanabilir telefon sektörüne girecek ve **katlanabilir ekranlı bir iPhone **tanıtacak.

Katlanabilir ekranlı iPhone modeliyle ilgili sürekli yeni iddialar görüyorduk. Şimdi ise bu konuda bir gelişme daha yaşandı. Alman bir web sitesi, katlanabilir iPhone’a ait olduğu öne sürülen taslak çizimleri paylaştı. Çizimler, telefonun muhtemel tasarımı hakkında bizlere fikir veriyor.

Katlanabilir iPhone çizimleri:

iPhone-Fold-1

Telefon, Samsung Galaxy Z Fold rakibi yatay olarak katlanabilen bir cihaz olarak çıkış yapacak. Taslakta yer alan bilgilere göre katlanabilir iPhone modelined** 83,8 x 120,6 x 9,6 mm** boyutlar olacak. Tamamen açıldığında ekranın uzunluğu 139,4 mm’ye kadar uzanacak. Telefonun açıldığında dikdörtgen benzeri bir ekrana sahip olacağını belirtelim.

Çizimlere göre katlanabilir iPhone modelinde 7,76 inçlik bir ekran göreceğiz. Daha önce çıkan sızıntılarda 7,7 inç boyutu konuşuluyordu. Yani onlarla uyumlu olduğunu söylememiz mümkün. Öte yandan cihaz tamamne açıldığında kalınlığı 4,8 mm gibi inanılmaz ince bir seviyeye kadar düşecekmiş. Dış ekranının ise 5,3 inç boyutunda olması bekleniyor. Bunlar dışında telefonun ekran kırışması sorununu tamamen ortadan kaldırması da muhtemel.

Katlanabilir iPhone modeli, Eylül 2026’da iPhone 18 serisiyle birlikte resmen tanıtılacak. Daha çıkışına uzun bir süre var. Bu yüzden zaman içinde tasarımı ve teknik detayları hakkında yeni bilgiler gelecektir.

Çizimlerden yola çıktığımızda telefonun böyle gözükebileceğini tahmin edebiliriz:

re

Katlanabilir iPhone'un Birçok Özelliği Ortaya Çıktı! İşte Bilmeniz Gerekenler Katlanabilir iPhone'un Birçok Özelliği Ortaya Çıktı! İşte Bilmeniz Gerekenler
iPhone

