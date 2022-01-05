Kazakistan'da 'Gaz Zammı' Protestosu İstifa Getirdi

Kazakistan'da geçtiğimiz günlerde gaz fiyatlarına gelen yüksek zammın ardından başlayan protestolar sonucunda hükümetin istifası bugün kabul edildi. Protestolarla gaz fiyatları düşürülse de halk, sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesi talebiyle protestolara devam etmişti.

Geçtiğimiz gün Kazakistan’da ülkenin petrol üreten batı eyaleti Mangistau’da gaz fiyatlarının iki katından fazla artmasının ardından protestolar başlamıştı. Devam eden protestolar sonucunda hükûmet, gaz fiyatlarının yeniden düşürülmesi yönünde karar alırken bunun öncesinde protestolar, ülkenin farklı yerlerine de sıçramıştı.

Protestoların ülke geneline yayılması sonucunda Kazakistan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal ilan etmişti. Söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Kazakistan hükûmetinin gaz fiyatlarını düşürmesinin ardından da dinmeyen protestolarda mevcut yönetimin sistemini eleştiren siyasi sloganlar ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirildi.

Kazakistan hükûmeti istifa etti

Ülkede devam eden protestoların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sabah saatlerinde Askar Mamin başkanlığındaki hükûmetin istifasını kabul etti. Yapılan açıklamaya göre başbakan vekili görevini, daha önce Başbakan Yardımcısı olan Alihan Smailov yürütecek. Kabine üyelerinin yeni hükûmet göreve başlayana kadar görevini sürdürmesi kararlaştırıldı. Halkın sosyoekonomik talepleri çerçevesinde de birçok acil önlem kararı alındı.

Kazakistan’daki protestolardan görüntüler: