Resmi Gazete'de yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hem KDV'ye hem de yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretlerine zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara paralel olarak satın aldığımız tüm ürünlere zam gelecek!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında hepimizi ilgilendiren iki Cumhurbaşkanı Kararı yer aldı. 7346 ve 7344 sayılı kararlar ile hem Katma Değer Vergisi'ne (KDV) hem de yurt dışından getirilen telefonların kayıt harçlarına okkalı bir zam yapıldı. 10 Temmuz 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek KDV zammı, satın aldığımız her ürünün fiyatını doğrudan etkileyecek. Daha net konuşalım; kürdandan tutun da bilgisayarlara ve hatta otomobillere kadar her şeye zam geliyor!

KDV bugüne kadar yüzde 8 ve yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile bu oranlar yüzde 10 ve yüzde 20 olarak revize edildi. Yani bugün aldığınız her ürün için yüzde 18 olarak ödeyeceğiniz KDV; önümüzdeki haftadan itibaren yüzde 20 olacak.

Resmi Gazete'deki 7346 sayılı karar şöyle:

İşte bu kararla birlikte KDV'ye zam yapılmış oldu.

Güncel KDV Oranları:

Eski Oran Yeni Oran %8 %10 %18 %20

İşimiz teknoloji odaklı olduğu için okurlarımız için açıklayalım. Piyasadaki tüm elektronik ürünlerde yüzde 18 KDV uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karar ile bundan sonra yüzde 20 KDV uygulanacak. iPhone'dan tutun da satın aldığınız şarj kablosuna bile yüzde 2'lik zam gelecek...

Gelelim yurt dışından getirilen telefonlara: Bundan sonra 20 bin TL ödenecek!

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım harçları 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu kalem, daha bugüne kadar 6.091 TL olarak ödeniyordu. Alınan kararla yurt dışından uygun fiyatlı telefon satın alıp Türkiye'de pasaporta kaydettirmek, tüm avantajını kaybetmiş oldu. Buradan şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz: Hükümet, kayıt ücretine yüzde 233 gibi devasa bir zam yaparak yurt dışından telefon getirmeyi bir anlamda yasaklamış oldu...

Tabi aynı Cumhurbaşkanı Kararı'ndaki tek zam akıllı telefonlar da değil. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 9 sayılı tarifesinde araç tescil işlemleri ve muayene ücretleri var. Vatandaş, artık bu kalemler için de yüzde 50 zamlı ödeme yapacak. Düzenlemenin yarın itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtelim.

Resmi Gazete'deki KDV düzenlemesine buradan ulaşabilirsiniz. Akıllı telefon ve harçlarla ilgili düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz.