Çizgi dünyasının en renkli karakterlerinden olan Sünger Bob, üçüncü sinema filmiyle tekrar beyaz perdeye yolunu buluyor. Kadrosunda Keanu Reeves ve Snoop Dogg’un da olduğu film 2020’de vizyona girecek.

Karakterleriyle, mizahıyla her zaman akıllardan kalmayı başaran Sünger Bob çizgi dizisi bir kez daha film oluyor. Sünger Bob, Patrick ve Bikini Kasabası’ndaki diğer karakterleri beyaz perdeye taşıyacak olan film gelecek yaz vizyona girecek.

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, Sünger Bob’un beyaz perdedeki üçüncü macerası olacak. Sünger Bob, sinema salonlarına ilk kez 2004 yılında The SpongeBob SquarePant Movie ile yolunu bulmuş ve dünya genelinde 141 milyon dolar gişe geliri elde etmişti. 2015 yılında çıkan The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water ise 325 milyon dolar gişe geliri elde etmişti. Bu filmin farkı ise tamamen CGI ilk Sünger Bob olacak olması.

Konusu ve kadrosu

Sünger Bob, bir gün eve geldiğinde çok sevdiği evcil hayvanı Gary’nin kaybolduğunu görür. Ardından Sünger Bob ve Patrick, Gary’yi bulmak için The Lost City of Atlantic City’e (Atlantik Şehrinin Kayı Şehri) doğru bir maceraya atılırlar. Filmde Keanu Reeves’in de ruhani bir şekilde karşımıza çıkacağını da görüyoruz.

Filmin yönetmenlik koltuğunda daha önce Alvin ve Sincaplar filmini de yönetmiş olan Tim Hill bulunuyor. Filmde Keanu Reeves haricinde daha önce Crazy Rich Asians ve Ocean’s 8 gibi filmlerde yer alan Awkwafina ve Snoop Dogg da olarak yer alıyor. Filmdeki karakter ve seslendirme sanatçısı eşleşmesi ise şöyle:

Bay Yengeç: Clancy Brown

Sünger Bob: Tom Kenny

Patrick: Bill Fagerbakke

Pearl: Lori Alan

Plankton: Mr. Lawrance

Bayan Puff: Mary Jo Catlett

Squidward: Rodger Bumpass

Karen: Jill Talley

Peki, siz yeni Sünger Bob filmi ve yayınlanan fragmanı konusunda ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.