Kedilerin kutulara olan ilgilerinin aslında tam olarak kutularla ilgili olmadığını ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirildi. Ev ortamında 30 kedi üzerinde gerçekleştirilen bu araştırma ile kedilerin 'görünmeyen' kutuların içinde olmayı bile çok sevdiği ortaya çıktı.

Kedilerin kendileri ve yaş mama dışında vazgeçemedikleri, çok sevdikleri tek şey kutular desek abartmış olmayız. Her boyuttan, her renkte, her şekilde kutular kedilerin adeta zaafı. Yeter ki içine girip kıvrılabilecekleri bir kutu olsun, onlardan mutlusu yok. Peki neden? Kediler kutuları neden bu kadar seviyor?

Bu soruya bilim insanları da uzunca yıllardır cevap arıyor. Ancak ne yazık ki kediler üzerinde bilimsel deneyler yapmak ve cevaplar almak o kadar da kolay değil. Köpeklerin aksine, doğaları gereği kedileri yapacağınız deney için eğitemezsiniz çünkü ne yaparsanız yapın kafalarına eseni yapmaya devam ederler. Merkezine kedileri ve kutuları koyan ilginç bir deneyden elde edilen sonuç ise kafaları daha çok karıştıracak cinsten.

Gerçek bir kutu olmasa da olur:

Kedilerin kutuları bu kadar sevmesinin nedenleri arasında yarattığı güvenlik hissi, vahşi bir avcı olan kedilerin kutuları birer pusu noktası olarak görmesi ihtimali gibi farklı seçenekler üzerinde duruluyor. Bir araştırmacı ve yüksek lisans öğrencisi olan Gabriella Smith tarafından yürütülen bir araştırma ise kedilerin optik illüzyonlara da duyarlı olduğunu ve ortada gerçek bir kutu olmasa bile oluşan bir kutu illüzyonunun kediler için yeterli olduğunu gösteriyor.

500 katılımcı ile başlayan ancak 30 kişinin sonuca vardırabildiği bu araştırmada kediler evlerinde, doğal ortamlarında sahipleri tarafından gözlemlendi. Yapılan deney ise şuydu; her biri çeyreği kırpılmış bir daire gibi görünen kağıtlar kesilerek zemine 'kanizsa üçgeni' olarak da bilinen bir illüzyona sebep olacak şekilde dizildi. Ancak bu kez üçgen değil, kare oluşturması sağlandı. Bu sayede yerde aslında olmayan bir kare oluşmuş oldu. Yapılacak olan ise kedilerin bu 'kutuların' içine girip girmeyeceğini izlemekti.

Araştırmayı tamamlayan 30 kişiden ve kedilerinden elde edilen veriler ortaya koydu ki kedilerin gözleri ve beyinleri de optik illüzyonlardan etkileniyor ve yerdeki şekli bir kutu gibi düşünerek gidip ortasına oturuveriyorlar. Yani kediler, ortada gerçek bir kutu olmasa bile gidip o kutunun ortasına oturuyor.