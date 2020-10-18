Peru’da Çölde 2000 Yıllık Dev Kedi Figürü Çizimi Bulundu

Peru’da bulunan Nazca Çölü’nde bir kedi figürü çizimi keşfedildi. Yatan bir kedinin yer aldığı figürün boyu tam 37 metre.

İnsanlık tarihi boyunca kedilere her zaman için bir ilgi olmuştur. Bu ilgi bazen iyi yönde, bazen kötü yönde olsa da bu sevimli dostlarımız her zaman için tarihimize bir şekilde dahil olmayı başarmıştır.

Unesco Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Peru’daki Nazca Çölü, jeoglif adı verilen ve yere uzun çizgiler çizilerek yapılmış pek çok figüre sahip olmasıyla biliniyor. Bölgede son olarak bir kedi figürü keşfedildi.

37 metrelik dev kedi figürü

Bilim insanları, yeni keşfedilen bir kedi figürünü açıkladı. Bir yamaca çizilen figür tam 37 metre boyunda. Araştırmacılara göre bu figür de, tıpkı diğer Nazca Çizgileri gibi toprağa basınç uygulanması yöntemiyle oluşturuldu.

Kedi figürünün keşfedilmesi ise bölgeye yeni bir gözetleme platformu yapılması için yürütülen çalışmalar kapsamındaki patika inşası esnasında keşfedildi. Böylece bölgede bir başka değerli jeoglif bulunmuş oldu. Kedilerin popülerliğini de düşündüğümüzde bu figür önemli sayıda ziyaretçi çekecektir.

İzleme platformu tamamlandığında ziyaretçiler, bölgede yer alan eserleri bir arada görebilmeyi başaracak. Bölgenin oldukça önemli bir turizm merkezi haline gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Peru Kültür Bakanlığı, "Bu figür bir yamaca yapıldığı için doğal erozyonun etkisiyle silikleşmişti ve yok olmak üzereydi" dedi.

Çizgiler Nazca kültüründen öncesine ait

İspanyol ajansı Efe’ye bir açıklama yapan Nazca Çizgileri Baş Arkeologu Johny Isla, çizgilerin Nazca kültüründen daha öncesine gittiğini ifade etti. Bölgedeki çizgilerin büyük kısmını yapan Nazca kültürü, milattan önce 700-200 yılları arasında bölgede egemen olan topluluktu.

Isla ise bu kedi figürünün milattan önce 500 ile milattan sonra 200 arasında bölgede yaşamış olan Paracas kültürü döneminden olduğunu söyledi. Arkeolog, "Bunu ikonografi karşılaştırmasıyla da anlayabiliyoruz. Paracas figürleri bu kediye benzer bir tarzda kuşlar, kediler ve insanları betimliyor." dedi.