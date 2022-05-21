2017’den beri düzenli olarak gerçekleştirilen ve Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon kulübü tarafından düzenlenen KelebekRO olimpiyatları, bu yıl da 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon kulübü tarafından 2007 yılından beri düzenlenen KelebekRO Roboitk Olimpiyatları, 6 farklı kategoride binlerce farklı robotun yarışacağı bir organizasyondur.

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi Çizgi İzleyen, Mini Sumo, Kelebek Drone Ligi, Hünkâr Çayırı, GTÜ (Gel Tasarla Üret) ve Serbest Kategori alanlarında birbirinden farklı robotların yarışacağı ve binlerce kişinin katılacağı KelebekRO, Gebze Teknik Üniversitesinde düzenlenecek.

6 farklı kategoride binlerce robot yarışacak

6 kategoride yarışacak binlerce robotun içinden dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek. Birinci olan kişiye/ekibe Creality Ender 3 Pro 3D Yazıcı, ikinciye Jetson nano ve üçüncüye de Rasberry Pi 4 verilecektir.

21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan KelebekRO Robotik Olimpiyatları hakkında detaylı bilgi almak için ise burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.