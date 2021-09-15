CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı bir paylaşım ile Spotify'daki çalma listesini paylaştı. Söz konusu listeyi uzun yolda dinlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, K-Pop fanlarından çekindiğini belirtiyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun Spotify'daki çalma listesi...

İnternet ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren platformlardan bir tanesi de Spotify oldu. Çevrimiçi müzik ve podcast dinlemenize imkan tanıyan platform, uygun sayılabilecek aylık ücretiyle de milyonlarca kullanıcının favorileri arasında yer alıyor.

Partilerin çok büyük bir bölümü, bir süredir zaten gençlere odaklanmış durumda. CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu da gençlerle yakınlaşmaya fazlasıyla önem veriyor. 2023 seçimleri yaklaşırken gençlerle daha fazla içli dışlı olan politikacı, bu sayede özellikle de Z kuşağını etkileyeceğini düşünüyor. Twitter hesabından bir paylaşım yapan ve sözlerine "Sevgili Gençler" diye başlayan Kılıçdaroğlu, uzun yolda dinlemek için oluşturduğu Spotify çalma listesini takipçileri ile paylaştı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Spotify çalma listesi

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Sevgili Gençler, Arkadaşlarım bilir; benim uzun yol müzik listem vardır. Paylaşıyorum, çok eleştirmeyin ama :) Özellikle de K-Pop fandomlarından çekiniyorum, bilesiniz. Hala hangisine ait olacağıma karar veremedim Hadi bakalım, sizi seviyorum gençler!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı Spotify listesine baktığımızda, Aşık Veysel, Cem Karaca, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Barış Manço, Alpay, Kazım Koyuncu, Cem Adrian, Norm Ender, Onur Akın, Müslüm Gürses, Sezen Aksu ve Melek Mosso gibi isimler olduğunu görüyoruz.

Eğer sizde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Spotify'daki çalma listesine ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.