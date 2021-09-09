Spotify, Geliştir adını verdiği yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellik sayesinde Spotify, var olan çalma listelerinize uygun olduğunu düşündüğü şarkıları otomatik olarak listeye ekleyecek.

Popüler müzik uygulaması Spotify sürekli olarak kullanıcılarının müzik keyfini geliştirecek yeni yollar geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların son ürünlerinden biri de uygulamaya yeni eklenecek olan geliştirme özelliği oldu.

Geliştirme özelliği ile birlikte Spotify, çalma listenize teorik olarak uygun olan ve beğenme ihtimalinizin olduğu şarkıları çalma listenize otomatik olarak ekleyecek. Algoritma burada listedeki diğer şarkıların stillerine ve şarkıların temasına bakacak. Yani aşk şarkılarının arasına tarzı ya da dönemi uyuyor diye alakasız bir şarkı eklemeyecek, en azından teoride.

Spotify'ın Geliştir özelliği nasıl kullanılır?

Yeni özelliği kullanmak oldukça kolay. Çalma listesine girdiğinizde listenin isminin altında geliştir düğmesini göreceksiniz. Bu düğmeye bastığınızda özellik aktif hale gelecek. Özelliği aynı düğmeye bir kez daha basarak kapatmak da mümkün oluyor.

Yeni özelliğin çalma listesine eklediği şarkılar parlak yeşil ikonlarla belirtilecek. Bu ikonlar şarkının aslında çalma listenizde yer almadığını gösterecek. Şarkının isminin yanında çıkan artı butonuna bastığınızda ise şarkıyı çalma listenize kalıcı olarak ekleyebileceksiniz.

Geliştir özelliğiyle çalma listesine eklenecek olan şarkılar çalma listenizdeki parçaların yerini almayacak ya da kendi aralarındaki sıralamalarını değiştirmeyecek. Yine de eklenen şarkılardan memnun kalmazsanız özelliği kapatarak listenizi ilk haline geri getirebileceksiniz.

Spotify bu özelliği önümüzdeki aydan itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede Premium kullanıcılara açılacak. Özellikten yararlanacak olan ülkeler Andorra, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta , Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD olacak. Daha sonra da diğer ülkelere açılacak.