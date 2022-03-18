Kendilerini Asker ve Polis Olarak Tanıtan Çete Yakalandı

Bu sabah İstanbul merkezli bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. 9 kentte eş zamanlı yapılan operasyonlarda, vatandaşı asker veya polis olduğunu söyleyerek dolandıran bir çete çökertildi. Çetenin vatandaşı kandırarak 11 milyon TL topladığı belirtiliyor.

Dolandırıcıların yıllardır kullandıkları ve kandırmadıkları neredeyse kimsenin kalmadığı taktiklerden bir tanesi de kendilerini asker veya polis olarak tanıtmalarıdır. Sözde asker ve polisler, vatandaşın isminin bir suça karıştığını, altın ve para karşılığında kurtulmasının mümkün olduğunu söyler. Oldukça inandırıcı olan dolandırıcılar, bu sayede vatandaşın varını yoğunu alırlardı. Şimdi İstanbul'da bu tip dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen şafak operasyonunda, vatandaşları dolandıran bir çeteye darbe vuruldu. Aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 kentte eş zamanlı yapılan operasyonlarda, çete üyesi olduğu bilinen çok sayıda kişi yakalandı.

Yakalananlar arasında çete lideri olduğu söylenen bir isim de var

Edinilen bilgilere göre operasyon gerçekleştirilen çetenin sabıkası oldukça kabarıktı. İddiaya göre bugüne kadar kandırılan vatandaşlardan yaklaşık 11 milyon lira toplanmıştı. Neyse ki özel harekat polislerinin de desteklediği operasyonlarla çete çökertildi.

Şafak operasyonları ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da edinilen bilgilere göre çete lideri olduğu iddia edilen kişi de yakalandı. Bir süredir takip edilen şüpheli, İstanbul Fatih'teki baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın nasıl devam edeceği şu an için belirsizliğini koruyor.