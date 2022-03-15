'Çaycı Hüseyin', Mavi Tik Vaadiyle Dolandırıldı

Çaycı Hüseyin karakteriyle bilinen Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabına mavi tik vereceğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Söz konusu kişiyse suçlamaları reddetti.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle tanınan Alpaslan Özmol, bugün yaşadığı dolandırıcılık olayıyla gündeme düştü. Sosyal medya hesabına mavi tik rozeti almak isteyen Özmol, bunu sağlayacağını öne süren bir kişiye 1.000 TL ücret ödedi. Fakat iddiaya göre bu kişi, parayı aldıktan sonra Özmol’a hesabının çalındığını söyleyerek hesabı geri alabilmek için 2.500 TL daha talep etti.

Özmol, bu talebin ardından dolandırıldığı şüphesine kapılarak polise gitti ve kişi hakkında şikâyette bulundu. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu kişinin Mersin’de yaşayan İbrahim T. olduğu tespit edildi. Sonrasında şüphelinin en sık görüştüğü numarayla iletişime geçildi.

Şüpheli, iddiaları kabul etmedi

İbrahim T.’nin en fazla görüştüğü numara, taksici Hüseyin G'ye aitti. Hüseyin G, İbrahim T.’nin müşterisi olduğunu, birçok kez de taksi ile ATM önlerine gittiklerini, şüphelinin ‘param geldi’ diyerek para çektiğini gördüğünü söyledi. İfadeye alınan İbrahim T. ise kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Dolandırılma iddiasıyla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamenin kabul edilmesiyle Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Gemlik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen iki duruşmaya da katılmayan İbrahim T. hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Alpaslan Özmol ise Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadede “Banka üzerinden bin lira gönderdim. Söz konusu parayı hesabıma mavi tik alınması için vermiştim. Sonrasında bana 2.500 lira daha verirsem hesabımı geri verebileceğini söyledi. Art niyetli olduğunu anladım. Sonrasında iletişimi kestim. Akabinde sanıktan şikayetçi oldum. Hesabımı da geri alamadım. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Böylelikle mağduriyet yaşadım. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı. Dosya, yargılanmanın devam etmesi için Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.