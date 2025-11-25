Tümü Webekno
Kendinizi Bilgisayar Oyunundaymış Gibi Hissedeceğiniz Motosiklet Kaskı Tanıtıldı

Shoei, motosiklet dünyasında bir ilke imza atarak artırılmış gerçeklik destekli yeni kaskı Shoei GT-Air 3 Smart modelini resmen duyurdu. İşte sürüş verilerini doğrudan vizöre yansıtan ve tamamen entegre yapısıyla dikkat çeken bu akıllı kaskın özellikleri ve fiyatı.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Motosiklet kullanırken kendimizi bilim kurgu filmlerinde veya video oyunlarında gibi hissetmemize sadece bir adım kaldı. Sürücüler, kasklara sonradan takılan, kaba duran ve ağırlık yapan aparatlarla "akıllı" özellikler kazanmaya çalışıyorlardı. Ancak Japon kask devi Shoei, Fransız teknoloji şirketi EyeLights ile yaptığı iş birliği sonucu bu devri kapatacak bir adım attı.

Şirket, dünyanın tamamen entegre artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisine sahip ilk kaskı Shoei GT-Air 3 Smart'ı resmen tanıttı. Artık hız göstergesine veya gidona bağladığınız telefona bakmak için gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmayacak; çünkü ihtiyacınız olan her şey vizörünüzde belirecek. Gelin bu "Demir Adam" teknolojisinin detaylarına yakından bakalım.

İşte Shoei GT-Air 3 Smart'ın özellikleri

Motosiklet ekipmanları dünyasında devrim niteliğinde olan bu kaskın en dikkat çeken özelliği şüphesiz entegre HUD sistemi. EyeLights tarafından geliştirilen bu teknoloji, sürüş verilerini doğrudan görüş alanınıza yansıtıyor. Ancak bunu yaparken görüşünüzü kapatmıyor; verileri yaklaşık 3 metre ileriye odaklayarak sunuyor.

Shoei GT-Air 3 Smart, Nano-OLED ekran teknolojisi sayesinde güneşin en tepede olduğu anlarda bile net bir görüntü vadediyor. Hız, GPS navigasyon, gelen aramalar ve radar uyarıları gibi kritik bilgileri kaskın içinde görebiliyorsunuz. EyeLights'ın iddiasına göre bu teknoloji, sürücünün reaksiyon süresini yüzde 32 oranında iyileştiriyor. Yani sadece havalı değil, aynı zamanda güvenli.

Kask sadece görüntüden ibaret değil; ses konusunda da iddialı. İçerisinde tamamen entegre bir interkom sistemi barındırıyor. "Sınırsız" menzil vadeden bu sistem, marka fark etmeksizin diğer interkomlarla da eşleşebiliyor. Aktif gürültü engelleme (ANC) özellikli mikrofonu sayesinde rüzgar sesi minimuma iniyor. Ayrıca Siri ve Google Asistan desteği ile elinizi gidondan çekmeden telefonunuzu yönetebiliyorsunuz.

En İyi Motosiklet Temalı Filmler En İyi Motosiklet Temalı Filmler

Kaskın en büyük artısı, tüm bu donanımın kaskın kabuğuna gizlenmiş olması. Dışarıdan bakıldığında standart bir kasktan farksız görünüyor ve aerodinamik bozulmuyor.

Gelelim işin "duygusal" kısmına. Teknoloji harika olsa da fiyat etiketi biraz üzebilir. Shoei GT-Air 3 Smart, ABD'de 1.199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

