Dünya Kütlesinin 300 Katı Olan Bir Gezegen Keşfedildi

Gökbilimciler, Güneş Sistemi’mizden 1.250 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler-88 isimli yıldızın yörüngesinde 300 Dünya kütlesine sahip bir gezegen keşfettiler. Gezegen, sistemimizin en büyük gezegeni Jüpiter’i de 3’e katlıyor.

Jüpiter, Güneş Sistemi’mizin en büyük ve biraz da korkutucu gezegeni. O kadar büyük ki içerisinde bulunan tek bir fırtınaya Dünya’mız sığabiliyor. Uzun yıllar boyunca Güneş’ten sonra en büyük gök cismi olarak bilinen bu devasa gezegenin, gözümüzü biraz uzaklara çevirdiğimizde çok da büyük olmadığı anlaşıldı.

Gökbilimciler, bizden 1.250 ışık yılı uzakta olan Kepler-88 isimli yıldızın etrafında dönen yeni bir gezegen keşfettiler. Bu gezegen, az önce büyüklüğüne methiyeler dizdiğimiz Jüpiter’den çok daha büyük. 300 Dünya’nın kütlesine eşit olduğu tespit edilen gezegen, Jüpiter’in kütlesini de tam tamına 3’e katlıyor.

The Astronomical Journal’da yayınlanan yeni bir araştırmayla ortaya çıkan “Kepler-88 d” isimli gezegen, daha önceden tespit edilmiş Kepler-88 isimli yıldızın etrafında dönüyor. Hawaii’de bulunan WM Keck Gözlemevi’nde yapılan araştırmalarda, daha önceden keşfedilen Kepler-88 b ve Kepler-88 c isimli iki dış gezegene bir gezegenin daha eşlik ettiği fark edildi.

Yörüngesi daha farklı

Bu kadar büyük bir gezegen olmak, beraberinde bazı sorumlulukları da getiriyor. Normal gezegenler, yıldızının etrafında belirli bir açıyla dönerler. Bu süreçte bazı ufak yakınlaşmalar ya da uzaklaşmalar olabilir, ancak bu genelde minimum düzeydedir. Boyutuyla yıldızını bile zorlayan Kepler-88 d ise biraz daha farklı bir yörünge izliyor. Devasa gezegen, yıldızı etrafında daire çizmek yerine eliptik bir desende hareket ediyor. Bu noktada gezegen yıldızından uzaklaştıkça daha yavaş hareket ederken, yaklaştıkça hız kazanıyor. Bu yörünge ise sürekli olarak tekrar ediyor.