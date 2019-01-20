Google Play Store'a en yeni eklenen ve en güncel uygulamalar arasından, beğenebileceğinizi düşündüğümüz 5 uygulama derledik.

RedPapers - Auto Reddit Wallpapers

Akıllı telefonunuzun havasını sürekli değiştirmekten hoşlanıyorsanız bu uygulama tam size göre. RedPapers, sizin belirlediğiniz zaman aralıklarında sürekli olarak telefonunuzun duvar kağıdını değiştirir. Her gün, haftada bir veya 10 dakikada bir olmak üzere birçok zaman aralığını kullanmakta özgürsünüz.

Minus - Deep Sleep Sounds, Easy Restful Sleep

Uykuya dalarken zorlanıyorsanız Minus'ı deneyebilirsiniz. İçerisinde birçok farklı türde meditasyon dinletisi bulunduran bu uygulama sayesinde uykuya dalış sürenizi kısaltabilirsiniz. Minus'ın ücretli sürümü de mevcut ancak ücretsiz sürümü birçok kullanıcıyı tatmin edecektir.

Omelet Arcade

Omlet adlı bu uygulamayı daha önce sohbet uygulaması olarak duymuş olabilirsiniz ancak şirket, mobil oyunları oynarken aynı zamanda canlı yayın yapabileceğiniz bir uygulama geliştirdi. Birçok sosyal medya platformunda canlı yayın yapmanıza olanak sağladığı gibi kendi içinde de bir iletişim ağı bulunmakta. Telefonunuzda oyun oynarken yayınlamak isterseniz bu uygulamaya göz atmanızı tavsiye ederiz.

Soon

Soon, izlediğiniz veya izleyeceğiniz dizileri, filmleri, dinlediğiniz müzikleri, okuduğunuz kitapları, gittiğiniz lokasyonları paylaşmanıza olanak sağlayan, kendi topluluğu olan bir uygulama. Başka insanlardan tavsiyeler alıp aynı zamanda onlara tavsiyelerde bulunabileceğiniz güzel bir ortam vaat ediyor. Bolca film, dizi izleyen ve çok gezen insanlar için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Hang Line: Mountain Climber

Hang Line, fiziği çok başarılı olan bir tırmanış oyunu. Başarılı grafikleri ve gerçekçi mekanikleri onu oynanabilir bir oyun yapıyor. Eğer vaktinizi geçireceğiniz bir oyun arıyorsanız, Hang Line tercihleriniz arasına girebilir.