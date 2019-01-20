RedPapers - Auto Reddit Wallpapers
Akıllı telefonunuzun havasını sürekli değiştirmekten hoşlanıyorsanız bu uygulama tam size göre. RedPapers, sizin belirlediğiniz zaman aralıklarında sürekli olarak telefonunuzun duvar kağıdını değiştirir. Her gün, haftada bir veya 10 dakikada bir olmak üzere birçok zaman aralığını kullanmakta özgürsünüz.
Minus - Deep Sleep Sounds, Easy Restful Sleep
Uykuya dalarken zorlanıyorsanız Minus'ı deneyebilirsiniz. İçerisinde birçok farklı türde meditasyon dinletisi bulunduran bu uygulama sayesinde uykuya dalış sürenizi kısaltabilirsiniz. Minus'ın ücretli sürümü de mevcut ancak ücretsiz sürümü birçok kullanıcıyı tatmin edecektir.
Omelet Arcade
Omlet adlı bu uygulamayı daha önce sohbet uygulaması olarak duymuş olabilirsiniz ancak şirket, mobil oyunları oynarken aynı zamanda canlı yayın yapabileceğiniz bir uygulama geliştirdi. Birçok sosyal medya platformunda canlı yayın yapmanıza olanak sağladığı gibi kendi içinde de bir iletişim ağı bulunmakta. Telefonunuzda oyun oynarken yayınlamak isterseniz bu uygulamaya göz atmanızı tavsiye ederiz.
Soon
Soon, izlediğiniz veya izleyeceğiniz dizileri, filmleri, dinlediğiniz müzikleri, okuduğunuz kitapları, gittiğiniz lokasyonları paylaşmanıza olanak sağlayan, kendi topluluğu olan bir uygulama. Başka insanlardan tavsiyeler alıp aynı zamanda onlara tavsiyelerde bulunabileceğiniz güzel bir ortam vaat ediyor. Bolca film, dizi izleyen ve çok gezen insanlar için gerekli olduğunu düşünüyoruz.
Hang Line: Mountain Climber
Hang Line, fiziği çok başarılı olan bir tırmanış oyunu. Başarılı grafikleri ve gerçekçi mekanikleri onu oynanabilir bir oyun yapıyor. Eğer vaktinizi geçireceğiniz bir oyun arıyorsanız, Hang Line tercihleriniz arasına girebilir.