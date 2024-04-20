Kia'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobili EV2, Güney Kore'de test edilirken görüntülendi. Ağır kamuflaj altındaki otomobil, sert hatlara sahip olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli otomobil devi Kia'nın bir süredir üzerinde çalıştığı uygun fiyatlı elektrikli otomobili "EV2", test edilirken görüntülendi. Bu otomobil, piyasaya sürüldüğü ülkelerde rakiplerini köşeye sıkıştırmayı başaracak gibi görünüyor.

Güney Kore'den gelen bilgilere göre EV2, sadece 15 bin dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak. Üstelik bu uygun fiyatına rağmen hem modern hem de teknolojik özelliklerle donatılacak. ABD'li haber kaynakları, Kia EV2'nin en çok da Tesla'yı rahatsız edeceğini düşünüyorlar.

Kia EV2, Avrupa pazarına gelecek

*Konsept tasarım.

Kia EV2 ile ilgili açıklamalar, geçmişte şirket CEO'su Ho-Sung Song olmuştu. Avrupa pazarına da girecek bu otomobilin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Kia CEO'su, bu aracın "benzersiz" olacağını ifade etmişti. Ancak şimdilik, bu açıklamaların tam olarak ne anlama geldiğini bilemiyoruz.

İşte Kia EV2'nin Güney Kore'de test edildiği o görüntüler:

Güney Kore'den gelen görüntülere baktığımızda aracın ağır kamuflaj altında test edildiğini görüyoruz. Bu durum, aracın tasarım diliyle ilgili bilgi paylaşmamızı engelliyor. Ancak şunu çok net söyleyebiliriz ki EV2, sert hatlara sahip olan bir crossover olarak karşımıza çıkacak.