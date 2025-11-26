Kia, Bu Hâliyle Çıksa Sırıtmayacak Konsept Arazi Aracını Tanıttı: Karşınızda EV5 WKNDR!

Kia, arazide kullanılmak üzere tasarladığı konsept aracı EV5 WKNDR'yi tanıttı. Konsept olmasına rağmen fazlasıyla mantıklı görünen otomobil, daha şimdiden büyük ilgi görecek gibi duruyor. İşte Kia EV5 WKNDR'nin tasarımı ve özellikleri...

Güney Koreli otomobil devi Kia, Çin'de düzenlenmekte olan Guangzhou Otomobil Fuarı etkinliklerinde önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, "EV5 WKNDR" olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilini tanıttı. Kia EV5'in arazi koşullarına uygun bir versiyonu olarak karşımıza çıkan EV5 WKNDR, otomobil tutkunlarını mest edecek gibi görünüyor.

Kia EV5 WKNDR, geniş gövde kiti, yan panellerdeki koruyucu katmanlar, incecik şerit LED aydınlatmaları ve araziye uygun jant ve lastik tasarımıyla daha ilk bakışta dikkat çekiyor. Otomobilin arka kısmında yer alan incecik şerit LED aydınlatmalar ile gövdeye gömülü kapı kolları ise arazi aracını ultra modern gösteriyor. Bir konsept olsa da Kia EV5 WKNDR, bu hâliyle bile çok büyük ilgi görecek türden.

Karşınızda Kia EV5 WKNDR

Kia EV5 WKNDR'nin iç kısmına baktığımızda, bir konsept otomobil için fazlasıyla gerçekçi olan bir kabin görüyoruz. Bu bağlamda; direksiyonun arka kısmında incecik bir gösterge ekranı bulunuyor. Orta konsolda yolcuya kadar uzanan ultra geniş bilgi-eğlence ekranı, aracın ayarlarının da yapılabilmesini sağlıyor. Birkaç fiziksel butonla donatılan EV5 WKNDR, kabartmalı döşemesi ile dikkat çekiyor.

Kia, EV5 WKNDR'nin kaput altındaki özelliklerine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu konsept arazi aracının E-GMP platformu üzerine inşa edildiği biliniyor. Bu da aracın hem dört çeker hem de arkadan itişli versiyonlara sahip olabileceğini düşündürüyor. Kia tarafından yapılan açıklamaya göre arazi aracı, EV5'e kıyasla daha gelişmiş bir süspansiyon sistemine sahip olacak.

Kia EV5 WKNDR, bu hâliyle seri üretime geçmeyecek. Ancak firma, EV5'in farklı versiyonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Hâl böyle olunca bugün olmasa bile bir gün mutlaka EV5 WKNDR'ye benzer bir modelle tanışabiliriz.