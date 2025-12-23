Tümü Webekno
Kia’nın yeni sportif elektrikli SUV’u ortaya çıktı

Kia’nın yeni elektrikli SUV modeli, tanıtım öncesi videoda görüntülendi. Sportif tasarım, EV ailesindeki konumu ve teknik beklentiler dikkat çekiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kia, yeni elektrikli SUV modelini resmi tanıtım öncesinde yollarda görüntülenen bir video ile istemeden de olsa ortaya çıkardı. Sportif karaktere sahip modelin, markanın elektrikli ürün gamında EV5 çizgisinde konumlanacağı düşünülüyor ve büyük lansmanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Tasarım tarafında daha agresif tamponlar, geniş omuz çizgileri ve aerodinamik detaylar öne çıkıyor. Bu da aracın, aile odaklı EV’lerden ziyade performans ve sürüş hissini öne alan bir SUV olacağını gösteriyor. Boyut olarak Sportage seviyesinde konumlanması bekleniyor.

Teknik tarafta Kia’nın E-GMP platformunu kullanması, çift motorlu dört çeker bir versiyon sunması ve 80 kWh civarında bir batarya ile rekabetçi bir menzil sağlaması olası. Bu da modeli hem günlük kullanım hem de dinamik sürüş isteyenler için cazip hale getiriyor.

Kia, son yıllarda EV9’dan EV3’e kadar geniş bir elektrikli yelpaze kurdu. Bu yeni sportif SUV ise markanın elektrikli geleceğinde “sıkıcı olmayan” modellerin sayısını artıracağının güçlü bir sinyali olarak görülüyor.

