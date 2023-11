Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi Kingdom of the Planet of the Apes'ten ilk tanıtım fragmanı geldi. Film, mayıs ayında vizyona girecek.

Dünyanın en popüler serilerinden olan Maymunlar Cehennemi, 2011’de başlayan modern versiyonuyla geri dönmüş ve gişede başarı yakalamıştı. Serinin dördüncü filmi olacak Kingdom of the Planet of the Apes de hayranlar tarafından merakla bekleniyordu.

Bugün yeni Maymunlar Cehennemi filmiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 20th Century Fox, Kingdom of the Planet of the Apes’in ilk tanıtım fragmanını paylaştı.

Kingdom of the Planet of the Apes fragmanı

Kingdom of the Planet of the Apes konusu

Kingdom of the Planet of the Apes, modern serinin dördüncü filmi olarak karşımıza çıkacak ve. Yapımda daha çok maymunların hüküm sürdüğü, insanların gölgelere çekildiği post apokaliptik bir düzen göreceğiz. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız ve son filmde ölen maymun Caesar’ın oğlu Cornelius, bu filmde babasının mirasını devam ettirmeye çalışacak.

Kingdom of the Planet of the Apes kadrosu

Yeni Maymunlar Cehennemi filminin yönetmen koltuğunda Labirent üçlemesiyle tanınan Wes Ball oturuyor. Senaryoyu ise Josh Friedman, Patrick Aison, Rick Jaffa ve Amanda Silver kaleme alıyor.

Oyuncu kadrosunda ise Cornelius olarak Owen Teague’i göreceğiz. Ayrıca Kevin Durand, Freya Allen, William H. Macy, Dichen Lachman, Peter Macon, Neil Sandilands ve Sarah Wiseman gibi isimler yer alacak.

Kingdom of the planet of the Apes vizyon tarihi

Kingdom of the Planet of the Apes, 24 Mayıs 2024’te sinemalarda olacak.