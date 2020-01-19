Ortalığı Karıştıran Kingpin Oyunu Geri Dönüyor

1990'lı yıllarda çıkışıyla ortalığı karıştıran ve Almanya'da yasaklanan Kingpin: Life of Crime, Kingpin: Reloaded olarak yeniden karşımıza çıkacak. Oyun, en çok tepki topladığı yönü için bu kez önlem almış durumda.

1990’ların sonuna doğru Kingpin isimli bir oyun piyasaya çıkmıştı. Ancak bu oyun çıkışıyla birlikte yoğun eleştiriler almış ve o dönemin en tartışmalı oyunlarından biri ünvanını kazanmıştı. Oyun günümüzde çıksaydı belki de bu kadar tartışma yaratmazdı ancak dediğimiz gibi 1990’larda, oyunlar henüz bu kadar büyümemişken çıkmıştı.

Bu meşhur oyun, son haberlere göre yeniden karşımıza çıkacak. Haliyle oyun günümüz standartlarına yaklaşmış olsun diye ‘remastered’ versiyonuyla karşılaşacağız. Kingpin: Reloaded, Slipgate Ironworks tarafından geliştirilecek ve 3D Realms ve Interplay tarafından dağıtılacak.

Bir zamanlar fazlasıyla tartışma yaratan oyun: Kingpin: Life of Crime

Kingpin: Life of Crime, orjinalinde Quake II’nin oyun motorunu kullanıyordu. Oyun, suç temalı birincil şahıs nişancı oyunuydu. Kingpin’in remastered versiyonu olacak Kingpin: Reloaded, bu oyuna 4K çözünürlük, ultra geniş monitör desteği ve elbette gelişmiş grafikler getirecek.

Kingpin: Life of Crime 1999 yılında piyasaya çıkmıştı ve M-rated olan bu oyuna hemen tepkiler yağmıştı. Tepkilerin nedeniyse oyundaki şiddetin fazlasıyla yüksek olması ve oyundaki neredeyse her kelimenin küfür olmasıydı. Oyunu oynamak isteyen oyuncular birkaç sorumluluk yazısını onaylamak zorundaydı.

Oyun içinde yapılan bu kadar uyarıya rağmen bir gün bir olay patlak verdi. ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Columbine Lisesi’nde bir katliam yapıldı. Oyun, bu katliamdan iki ay sonra yayınlanmış olmasına rağmen bir politikacı, oyunu katliamdan sorumlu tuttu.

Elbette bunun sonucunda ABD’li birçok satıcı oyunu satmayı reddetti, Almanya oyunu tamamen yasakladı. Geliştiriciler oyunun daha az şiddet içeren bir versiyonunu yeniden piyasaya sürdüler ancak bu oyun da insanlardan tepki aldı. Son tepkilerin sebebi ise muhtemelen bir önceki oyundan kaynaklanıyordu.

Kingpin: Reloaded'daki değişiklikler:

Kingpin: Reloaded, gelen bilgilere göre bazı önlemlere sahip olacak. Oyunda insanların uzuvları gayet kan çıkararak yerinden ayrılabilse de ayarlar kısmında şiddeti düşüren bir seçenek olacak. Fakat oyunun sitesinde yer alan bilgiye göre kullanılan dil orjinal oyunla aynı kalacak.

Kingpin: Reloaded, gelecek jenerasyon oyun konsollarında bulunmayacak. Oyun, günümüzdeki PS4, Switch ve Xbox One konsollarına gelecek. Elbette PC platformunda da Kingpin’in çıkışını göreceğiz. Oyun, 2020’nin ikinci çeyreğinde bizlerle olacak.