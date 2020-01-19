Yeni BioShock Oyunuyla İlgili Merak Uyandıran Detaylar

2K Games, BioShock serisine bir yenisini daha ekliyor. Yeni oyun ile ilgili şu ana kadar herhangi bir detay paylaşılmadı ancak Cloud Chamber adlı stüdyonun yayınladığı iş ilanları, yeni BioShock oyununun ne yönde şekilleneceğine ışık tutar nitelikte.

2K Games, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada BioShock serisine yeni bir giriş yapacağını duyurmuştu. Oyunun yaklaşık iki yıldır gelişim sürecinde olduğu biliniyor ancak oyun yayıncısı, bu süreç içerisinde herhangi bir detay paylaşmaktan kaçınmayı tercih etti. Cloud Chamber adlı yeni kurulan bir stüdyo tarafından yayınlanan iş ilanları ise BioShock evreninin bir sonraki oyununa dair ipuçları barındırıyor olabilir. Gelin, yayınlanan iş ilanlarını yakından inceleyelim.

Oyun evrenini yaratacak tasarımcılar için gönderilen iş ilanlarında Cloud Chamber’ın koşulları şu şekilde sıralanıyor:

“Hikayeyi, oyun mimarisini ve tasarımını bağdaştırmayı seven; birbirleri arasında bağlantılı hikayelere sahip oyunlar yaratmayı seven; oyuna duygusal derinlik getirmeye gayret gösteren; gerçeklik hissi uyandıran bir dünya yaratmaya çabalayan; oyuncuların keşfetmeye doyamayacağı bir dünya yaratmayı hedefleyen ve oyuncuları bir piyon olarak değil ortak olarak gören kişiler arıyoruz.”

Oyunun savaş sahnelerini yaratacak tasarımcılar için gönderilen iş ilanlarındaysa şu koşullar yer alıyor:

“Kolay ulaşılabilir olan, oyuncuları tatmin eden ve oyuncuları gerçekçi bir dünyanın içine çeken bir FPS savaş modeli tasarlayabilen; Birebir çarpışmadan ziyade birçok oyun stiline uyum sağlayabilecek ve oyuncuların kendi yöntemleriyle içinden çıkabilecekleri esneklik sağlayan senaryolar yaratabilecek kişiler arıyoruz.

Yapay zeka mühendisleri için yayınlanan iş ilanlarında da şu sözler yer alıyor:

“Yapay zeka ve oyunun hikayesini bir araya getirmeyi hedefliyoruz ve çeşitli yapay zeka sistemlerini bir araya getirerek bu amacımıza ulaşmamızı sağlayabilecek kişiler arıyoruz. Yapay zeka mühendisi, oyunun tasarım ekibiyle yakın ilişki içinde olacaktır ve oyunun tasarımıyla ilgili son kararları verme yetkisine sahiptir.”

Yeni BioShock oyunu için şirket tarafından herhangi bir detay paylaşılmış olmasa da yayınlanan iş ilanları sayesinde hayranları neler beklediğine dair bazı ipuçları elde edilebilir. Sizin bu iş ilanlarından çıkarımınız neler? BioShock’un geleceği sizce nasıl şekillenecek? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.