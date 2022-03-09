Tarihte Görülmemiş Katliamların Alameti Olan Taş Kırıldı

Japon mitolojisinde 'ölüm taşı' olarak anılan ve içinde kötü emellere sahip bir canavarın ruhunu barındırdığına inanılan taş geçtiğimiz günlerde kırıldı. Taşın kırılması durumunda bu canavarın dünyada eşi benzeri görülmemiş katliamlara neden olacağına inanılıyordu.

Japon mitolojisinde ‘Sessho-seki’ olarak geçen, daha çok ‘ölüm taşı’ olarak bilinen bir taşa dayanan efsane, geçtiğimiz gün tüm dünyanın dikkatini çeken bir gelişmeyle gündeme geldi. Mitolojide kırılması halinde hiç de hayra alamet olmayan şeylere yol açacağı söylenen taşın kırıldığını gösteren görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

5 Mart 2022 tarihinde kırıldığı iddia edilen taş, efsaneye göre içinde imparatoru öldürmeye çalışan ‘Dokuz Kuyruklu Tilki’nin ruhunu barındırıyordu. Dokuz Kuyruklu Tilki, binlerce yıl önce Çin’de doğup Japonya’ya gelmiş, kendini ‘Tamamo-no-Mae’ olarak bilinen güzel bir kadına çevirmişti. Taş kırıldığındaysa bu canavarın özgür kalacağı ve kendisini imparatorların ruhuna bağlayacağı söyleniyordu.

Tarihte görülmemiş büyüklükte katliamlara imza atılacağı söyleniyordu:

Efsaneye göre ruhu Dokuz Kuyruklu Tilki tarafından kontrol altına alınan imparatorlar, tarihte görülmemiş büyüklükte katliamlara imza atacaklardı. Sosyal medyada yüz binlerce kişinin dikkatini çeken bu durum hakkında Japon yetkililerden de açıklama geldi. Yetkililer, taşın kırılma nedeninin soğuk hava ve yağmur olabileceğini, bunun doğal olduğunu ifade etti.

Öte yandan efsane hakkında paylaşılan diğer bilgilere göre bu taş, aslında orijinal taştan kalan bir parçaydı. Yani taş aslında çoktan kırılmıştı. Taşın diğer parçalarının tüm Japonya'ya dağıldığı söylenirken, taşın MÖ 1385'ten bu yana kimseye zarar vermediği de ifade ediliyor. Bu olay elbette sosyal medyada bazı yaratıcı paylaşımları görmemize aracı oldu: