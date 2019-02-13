Android kullanıcıları için yine bir güzel haber geldi. Kısa süreliğine bazı uygulamalar ve oyunlar ücretsiz oldu. İşte o uygulamalar ve oyunlardan bazılarının yer aldığı, sizler için hazırladığımız liste. Yalnız elinizi çabuk tutmalısınız, uygulamalar bir süre sonra tekrar ücretli olacaktır.

Yeni yıl, akıllı telefon kullanıcıları için heyecanını sürdürmeye devam ediyor. Oyun ve uygulama mağazalarının, art arda yaptıkları indirimler nedeni ile hareketli zamanlar geçiren mağazaların başında Google Play Store geliyor. Sene başından itibaren birçok kez farklı indirimlerle Android kullanıcılarının yüzünü güldüren Play Store, bir yeni kampanya ile daha karşımıza çıkıyor. Eğer siz de Android işletim sistemli bir cihaz sahibiyseniz, sizler için hazırladığımız bu listeyi mutlaka gözden geçirmelisiniz çünkü bu kampanya sadece kısa bir süreliğine geçerli olacak.

Total Media Player Pro

Normal Fiyatı: 9,99 TL

Android video oynatıcıları içinde film izlemek, canlı yayınları ve spor müsabakalarını takip etmek için en iyi video oynatma uygulamalarından biri olan Total Media Player Pro, kısa süreliğine ücretsiz olarak mağazalardaki yerini aldı. Hiçbir ücret ödemeden bu kaliteli uygulamaya sahip olmak için sadece 2 gününüz var. Reklamsız bir deneyim yaşayabileceğiniz bu uygulamada, içeriklerinizi izleyebilmek için ekstra bir uygulama indirmenize gerek yok. Videoda zum yapma özelliği, altyazıları büyütebilme gibi çeşitli kullanıcı dostu özellikler sunan Total Media Player Pro, mp3, mp4, mov, flv, avi gibi daha pek çok uzantıyı destekliyor.

MIDI Voyager Pro

Normal Fiyatı: 26,99 TL

Play Store'da sadece 1 günlüğüne ücretsiz olarak sunulan başka bir uygulamada MIDI Voyager Pro oluyor. Müzik yapma ve karaoke deneyimini birleştiren, geliştirilmiş şarkı sözleriyle kullanıcıya sunulan MIDI Voyager Pro, eşsiz görsel efektleri ile sesleri görüntüye çeviriyor. Siz de telefonunuzdan müzik ile uğraşmayı sevenlerden iseniz oldukça popüler olan bu uygulamayı, sadece 1 gün için ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

QR Kod ve Barkod Okuyucu - Türkçe - PRO

Normal Fiyatı: 1,99 TL

Türkçe olarak sunulan bu uygulama, 4 gün içerisinde tekrar ücretli hale gelecek. Günlük hayatlarımızın içine işleyen QR kodları, içerikleri hakkında kullanıcıları önceden bilgilendirerek okuyabilen bu uygulama, kod içerisine gömülü link, kartvizit, metin, SMS, telefon numarası gibi tüm bilgileri de telefonunuza kaydedebilmeyi sağlıyor.

Limitless Paint

Normal Fiyatı: 17,99 TL

Resim çizmeyi sevenler, düşüncelerini şekle dökmek isteyenler, yaratıcı kişiler, işte bu uygulama tam size göre. Sınırsız yakınlaştırabilme özelliği, boyut kısıtlaması olmayan çizim tahtası ile zihninizdekileri hayata getirebilmeniz için harika bir ortam sunan uygulama, 6 gün boyunca Play Store'da ücretsiz olarak yer alacak.

Complex Number Calculator

Normal Fiyatı: 11,99 TL

Matematik, fizik, kimya gibi alanlarda karmaşık sayıların ve formüllerin içinde boğuluyor, bir türlü hesaplamayı beceremiyor iseniz karşınızda tüm bu işlemleri sizler için kolaylıkla yapacak bir uygulama var. Permütasyondan, trigonometriye birçok farklı konuda hesaplama yapmayı mümkün kılan bu akıllı hesap makinesi, hem öğrenciler hem de bu alanda çalışanlar için oldukça başarılı bir yardımcı. Uygulamanın kullanıcılar için ücretsiz sunulması, 7 gün boyunca devam edecek.

CashKnight (Soul Event Version)

Normal Fiyatı: 37,99 TL

Listemizin bu maddesinde oyun severleri ilgilendiren bir haber var. Eğlenceli oyun CashKnight'ın yeni versiyonu olan Soul Event, geçici bir süre Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor. Yeni silahlar ve zırhlarla donatılan oyun, aynı zamanda kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurabilmesine de olanak sağlıyor. Uygulamayı ücretsiz olarak edinmek isteyen oyun meraklılarının, sadece 6 günleri var.

Age of Rivals

Normal Fiyatı: 1,99 TL

Bir veya iki kişi ile oynanabilen bu strateji oyunu, hızlı değişen oyun dinamikleri ve eğlenceli yapısı ile beğenilen oyunlar arasında yer alıyor. Farklı yeteneklere sahip karakterlerin yer aldığı 2000 adet kartın bulunduğu Age of Rivals, online veya offline olarak oynanabiliyor. Siz de eğlenceye katılmak istiyorsanız, 6 gün boyunca hiç bir ücret ödemeden bu oyuna sahip olabilirsiniz.

Caveman Chuck Adventure

Normal Fiyatı: 13,99 TL

Platform oyunlarını sevenler için taş devrine gitme zamanı. Chuck adında bir mağara adamının ana karakter olduğu bu keyifli oyunda, geçmiş zamanda maceradan maceraya atılmanın tadını çıkarabilirsiniz. Ailesiyle birlikte bir mağarada yaşayan Chuck'ı, görevlerinde başarısız oldukça karısından yiyeceği azarlardan kurtarmak isterseniz, hemen oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Unutmayın bu kampanya sadece 2 gün için geçerli.

The Hunt for the Lost Treasure

Normal Fiyatı: 18,99 TL

Macera oyunları severler için harika grafikler ile tasarlanmış bu oyun 7 gün boyunca ücretsiz olarak Play Store'da yer alacak. Bir korsan koyunu, antik tapınakları ve harika doğası olan yerleri keşfederken, maceraların içerisinde yer alan bulmacaları da çözmeniz gerekecek. Türkçe dil seçeneği ile sunulan oyunu, Kayıp Hazine'nin İzinde ismiyle hem telefonlarınıza hem de tabletlerinize indirebilirsiniz.

The Lonely Hacker

Normal Fiyatı: 18,99 TL

Hackerlık son yıllarda oldukça popüler bir meslek. Siz de oyunda da olsa bu deneyimi tecrübe etmek istemez miydiniz? Türkçe dil seçeneğinin de yer aldığı oyunda, yalnız başına bir hacker olarak, farklı oyunları hackleme hedefi ile ilerliyorsunuz. Oyunseverlerden aldığı yorumlar oldukça pozitif olan bu eğlenceli ve farklı oyun, 7 gün boyunca tüm Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuluyor.

Google Play Store indirim kampanyasında sizler için seçtiğimiz bazı kullanışlı uygulamalar ve eğlenceli oyunları listeledik. Mağazalarda indirimler gelmeye devam ettikçe bizler de sizlerle en son haberleri paylaşmaya devam edeceğiz. Ücretsiz veya indirimli uygulama ve oyunları kaçırmamak için Webtekno'yu takip etmeye devam edin.