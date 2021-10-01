Bilgileri Çalınan Kişiye Yüzlerce Yemek Siparişi Gönderildi

Beylikdüzü'nde ikamet eden bir kişi, kişisel bilgilerinin İnternet'te yayılmasının ardından ilginç bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaştı. Şahıs, kendisini arayan kişiler tarafından evine kapıda ödemeli yüzlerce yemek siparişi gönderildiğini söyledi.

Telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen sayısız dolandırıcılık yöntemi varken bu yöntemlere bir yenisi eklendi. Beylikdüzü’nde ikamet eden bir iş adamı, bilmediği bir numaranın çağrısına cevap verdiğinde kendisine kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığı ve istediklerini yapmadıkları hâlde rahatsız edecekleri söylendi.

Şahıslarla tartışan kişinin evine birkaç saat sonra kapıda ödemeli yemek siparişleri gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle mağdur durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Mağdur, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.

'Tüm bilgilerimi bana gönderdi'

Şahıs, yaşanan durumu şöyle anlattı: “Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım.”

‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz’ dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1’den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara’ diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler.”

“Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle.”