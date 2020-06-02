Final bölümünden bu yana bir seneyi aşkın zaman geçen Game of Thrones'un yıldızlarından Kit Harington, Jon Snow'un sonu hakkında konuştu. Harington, Snow'un sonunu beğendiğini söylerken serinin final bölümünü izlemediğini itiraf etti.

8 sezon boyunca izleyicileri ekrana kilitleyen, son sezonu ve hikâyenin bağlandığı yer bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones'un final bölümünden bu yana bir yılı aşkın süre geçti. Dizinin yıldızlarından Kit Harington, Twitter'da bir soru/cevap etkinliğinde seriye ve canlandırdığı karakter Jon Snow'un sonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kit Harington'ın hayran hesabı 'purple_dwagon' ile yapılan etkinlikte başka şeylerin yanı sıra Jon Snow'un Gece Gözcüleri'ne (Night's Watch) geri dönmesi ve duvarın öte tarafına, Kuzey'e geçmesi de soruldu. Harington, serinin birçok hayranını hayal kırıklığına uğratan bu sondan hoşlandığını söyledi. İnsanların, Snow'un tahta Dany ile birlikte geçmesini beklediğini ancak buna katılmadığını söyleyen Harington, "Jon'un yeri her zaman Kuzey'deydi. Güney'de asla mutlu olamazdı. O, Ned Stark gibi" ifadelerini kullandı.

Harington, dizinin final bölümünü izlememiş:

Harington'a göre Jon Snow'un yeri duvarın öte tarafıydı. Bu konu hakkında saatlerce konuşabilme potansiyeline sahip olduğu görülen Harington, bazı insanların siyaset ya da krallık için uygun olmadığını düşünüyor. Bu nedenle Jon Snow'un büyük insanlardan ya da dünyayı sarsanlardan olmaması Harington'ın canını pek sıkmışa benzemiyor.

Öte yandan Harington, bir itirafta bulunarak dizinin final bölümünü izlemediğini de söyledi. Dizinin birçok hayranı, son sezondaki 'Gizli Targaryen' hikâyesinin gereksiz olduğunu düşünse de Snow'un bu sezondaki karakter değişimi kim olduğunu bulmak üzerineydi. Bir Targaryen ve Kuzey'de olmak istemeyen isyankâr bir Stark'ın çocuğu olarak dünyaya gelen Snow, Ned tarafından büyütülmüş ve seri boyunca kendisini Ned'in oğlu olarak göstermişti.

Jon Snow'un Kuzey'e olan son yolculuğu, onun eve dönüşü ve kendisinin Ned'in oğlu olduğunu seçtiğini gösteriyordu. Bu açıdan bakıldığında Jon Snow'un sonu bir anlam ifade ediyor.

Öte yandan Kit Harington, The Eternals filmiyle ilgili bir müjde vererek filmin çekimlerinin COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden önce sona erdiğini belirtti.