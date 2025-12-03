Dünyada İlke İmza Atan KIZILELMA, Nasıl ABD'yi Bile Şaşırttı?

Türk havacılık tarihinde devrim niteliğinde bir olay yaşandı. KIZILELMA, insansız bir platformdan havadan havaya görüş ötesi füze atışı yaparak dünyada bir ilki başardı. Peki hareketli bir hedefi insansız vurmak neden bu kadar zor?

Savunma sanayinde kartların yeniden dağıtıldığı bir döneme şahitlik ediyoruz. BAYKAR tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız KIZILELMA, geçtiğimiz günlerde yapılan testlerde Sinop semalarında tarihi bir ana imza attı. Bugüne kadar hep "yer hedeflerini" vuran İHA/SİHA konsepti, artık gökyüzündeki avcıya dönüştü.

Olayın teknik büyüklüğünü şöyle özetleyelim: Dünyanın en büyük ordusuna sahip ABD bile insansız savaş uçaklarıyla bu aşamaya tam anlamıyla gelebilmiş değil. Peki havada ses hızına yakın uçan başka bir cismi, içinde pilot olmayan bir uçakla vurmak neden "mühendislik cehennemi" olarak adlandırılıyor? Gelin bu tarihi başarının teknik arka planına inelim.

KIZILELMA tam olarak neyi başardı?

KIZILELMA, test sırasında görüş ötesi bir hedefi başarıyla imha etti. Bu, "ben hedefi gözümle görmüyorum ama radarım ve sensörlerim görüyor" demek. Bugüne kadar İHA'lar genelde lazer işaretleme ile yerdeki tankı ya da sığınağı vururdu. Yer sabittir, kaçmaz. Ancak havadan havaya atışta hedefiniz de sizin gibi yüzlerce kilometre hızla hareket eder ve kaçınma manevrası yapar.

Bu başarı, KIZILELMA'nın sadece bir "bombardıman uçağı" değil, aynı zamanda it dalaşı yapabilecek bir "avcı" olma yolunda en kritik virajı döndüğünü kanıtlıyor. Üstelik bunu yerli mühimmatlarımızla entegre şekilde yapıyor olması, işin stratejik boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Uçan hedefi vurmak neden bu kadar zor?

Hani filmlerde pilot kilitlenir ve "Fox 2!" diye bağırıp ateş eder ya; işte o işin içinde insan beyni ve refleksleri vardır. O pilotun reflekslerini bir yapay zekâya ve otonom sisteme aktarmak inanılmaz zor bir yazılım sürecidir.

Milisaniyelik hesaplamalar: Hem siz çok hızlısınız hem de hedefiniz çok hızlı. İki merminin havada çarpışması gibi bir olasılık hesabını, otonom bir bilgisayarın anlık olarak yapması gerekiyor.

Gecikme sorunu: Uçağı yerden yönetiyorsanız, sinyalin git-gel süresi it dalaşında ölümcüldür. KIZILELMA'nın bu kararı kendi "beyniyle" verebilecek seviyeye gelmesi devrim niteliğinde.

ABD ve teknoloji devleri bunu neden yapamadı?

Burada "ABD'nin teknolojisi yetmedi" demek yanlış olur, ABD'nin "doktrini" ve odak noktası farklıydı. Onlar yıllarca F-35 gibi insanlı ama süper bilgisayar donanımlı uçaklara yatırım yaptılar. İnsansız "Loyal Wingman" projeleri ise hâlâ geliştirme aşamasında.

BAYKAR ise SİHA'larla dünyada oyunun kurallarını değiştirdiği için elindeki veriyi ve tecrübeyi çok hızlı bir şekilde jet motorlu bir platforma aktarabildi. Yani biz "çekirdekten yetiştik", onlar ise "mevcut sistemi dönüştürmeye" çalışıyor. KIZILELMA'nın bu atışı, Türkiye'nin insansız hava harbi konseptinde artık takip eden değil, takip edilen ülke olduğunu gösteriyor.

KIZILEMA'nın havadan havaya atış testine ait görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: