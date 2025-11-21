Bayraktar KIZILELMA’dan Tarihi Sınav: F-16’ya Kilitlendi, Simüle Atış Tam İsabet! [Video]

Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlenerek yaptığı simüle atış testinde tam isabet sağladı. Tarihi anlara sahne olan bu kritik testin tüm detaylarını ve Bayraktar KIZILELMA özelliklerini sizler için derledik.

Türkiye'nin savunma sanayindeki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar KIZILELMA, kritik bir virajı daha başarıyla aldı. BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarıyla girdiği zorlu sınavdan alnının akıyla çıkmayı başardı.

Tekirdağ Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan KIZILELMA, gerçekleştirdiği uçuşta sadece kol uçuşu yapmakla kalmadı, aynı zamanda muharebe yeteneklerini de sergiledi. Özellikle F-16'ya karşı gerçekleştirilen kilitlenme ve simüle atış testi, insansız savaş uçaklarının geleceği açısından tarihi bir an olarak kayıtlara geçti.

KIZILELMA, it dalaşında F-16'yı avladı!

Gerçekleştirilen testte KIZILELMA'ya iki adet F-16 eşlik etti. Bu uçaklardan biri "dost" olarak kol uçuşu yaparken, diğer F-16 senaryo gereği "hedef uçak" olarak belirlendi. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli MURAD AESA Radarı'nı kullanan KIZILELMA, hedef F-16'yı tam 30 mil mesafeden tespit ederek kilitlenmeyi başardı.

Kilitlenmenin hemen ardından, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesi ile elektronik ortamda simüle bir atış gerçekleştirildi. Sonuç? Tam isabet! KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip insanlı bir savaş uçağını, pilotu olmadan sanal ortamda etkisiz hâle getirmeyi başardı. Ayrıca bu testle uçak, radar ve füze arasındaki veri bağının kusursuz bir şekilde çalıştığı da doğrulanmış oldu.

Kızılelma'nın F-16 ile gerçekleştirdiği test uçuşu için:

Bayraktar KIZILELMA özellikleri ve Türkiye için avantajları

Peki, F-16 gibi rüşdünü ispatlamış bir uçağa kafa tutabilen KIZILELMA'yı bu kadar özel kılan ne? Geleceğin hava muharebe konseptini değiştirmesi beklenen bu insansız savaş uçağı, özellikle "kısa pistli gemilerden kalkış" yeteneğiyle dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. TCG Anadolu gibi gemilerimiz için büyük bir güç çarpanı olacak.

Düşük radar izi sayesinde düşman radarları tarafından tespit edilmesi oldukça zor olan KIZILELMA, agresif manevralar yapabilmesiyle de dikkat çekiyor. İşte millî gururumuzun öne çıkan teknik özellikleri:

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 8,5 ton.

8,5 ton. Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg.

1.500 kg. Seyir Hızı: 0.6 Mach.

0.6 Mach. Maksimum Hız: 0.9 Mach.

0.9 Mach. Operasyonel İrtifa: 25.000 feet.

25.000 feet. Havada Kalış Süresi: 3+ saat.

3+ saat. Radar: AESA Radar ile yüksek durumsal farkındalık.

AESA Radar ile yüksek durumsal farkındalık. Kalkış-İniş: Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş kabiliyeti.

Gövde içinde taşıdığı mühimmatlarla "görünmezlik" özelliğini koruyan KIZILELMA, ilerleyen dönemlerde ses hızının üzerine çıkan süpersonik varyantlarıyla da gökyüzündeki yerini alacak.