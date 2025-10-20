Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Klozetin İçine Yerleştirilen Tuvalet Kamerası Tanıtıldı: Peki Ne İşe Yarıyor

Kohler, "Dekoda" ismi verilen ilginç bir ürün tanıttı. Bu ürün, klozetinizin içine takabileceğiniz bir kamera. Peki tam olarak ne işe yarıyor?

Klozetin İçine Yerleştirilen Tuvalet Kamerası Tanıtıldı: Peki Ne İşe Yarıyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sürekli ilginç yeni teknolojik ürünlerin tanıtıldığını görüyoruz. Şimdi ise Kohler isimli firmadan bu tarz bir hamle geldi. ABD’li şirket, “Dekoda” ismini verdiği bir kamera tanıttı. Bu kamerayı ilginç yapan şey, tuvalette klozete takılan bir cihaz olması. Evet, klozetinize taktığını bir kamera olarak geliyor.

Kohler’in Dekoda ürününün** 599 dolarlık** bir fiyatı var. Peki kullanım amacı ne? Dekoda, direkt olarak klozetin içini görüntüleyen bir kamera. Bu şekilde de kullanıcının bağırsak sağlığını takip etmesine olanak tanıyor.

Klozetin içinin fotoğrafını çekip bağırsak sağlığınız hakkında size bilgiler sağlıyor

kohl

Klozete takılan cihaz, içinden fotoğraflar çekiyor. Daha sonrasında bu görüntüleri inceleyerek bağırsak sağlığınız ve sıvı alımınız hakkında size bilgi sağlıyor. Öte yandan tuvaletinizde kan gibi anormal şeyler olup olmadığını da anlayıp sizi bu konuda bilgilendirebiliyor.

koh2

Ürünün şarj edilebilir batarya, USB bağlantısı, tuvaleti kullanan kişinin kim olduğunu anlamasını sağlayan parmak izi sensör gibi özellikleri var. Cihazın kendi fiyatına ek olarak satın alanların 70 ila 156 dolar arasında değişen abonelik ücretlerinden birini de alması gerekecek.

kohl3

Tabii ki herkesin aklına gelen bir soru var. Klozetin içine kamera takıldığında gizlilik açısında yaratacğaı sorunlar. Ne de olsa insanların mahrem bölgelerinin hemen alt tarafına takılıyor. Şirketin bu konuda söylediğine göre Dekoda **yalnızca tuvaletin içini ** görüyor, başka hiçbir yeri görmüyor. Ayrıca elde edilen tüm verilerin uçtan uca şifreli olduğu da belirtilmiş.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim