Klozetin İçine Yerleştirilen Tuvalet Kamerası Tanıtıldı: Peki Ne İşe Yarıyor

Kohler, "Dekoda" ismi verilen ilginç bir ürün tanıttı. Bu ürün, klozetinizin içine takabileceğiniz bir kamera. Peki tam olarak ne işe yarıyor?

Sürekli ilginç yeni teknolojik ürünlerin tanıtıldığını görüyoruz. Şimdi ise Kohler isimli firmadan bu tarz bir hamle geldi. ABD’li şirket, “Dekoda” ismini verdiği bir kamera tanıttı. Bu kamerayı ilginç yapan şey, tuvalette klozete takılan bir cihaz olması. Evet, klozetinize taktığını bir kamera olarak geliyor.

Kohler’in Dekoda ürününün** 599 dolarlık** bir fiyatı var. Peki kullanım amacı ne? Dekoda, direkt olarak klozetin içini görüntüleyen bir kamera. Bu şekilde de kullanıcının bağırsak sağlığını takip etmesine olanak tanıyor.

Klozetin içinin fotoğrafını çekip bağırsak sağlığınız hakkında size bilgiler sağlıyor

Klozete takılan cihaz, içinden fotoğraflar çekiyor. Daha sonrasında bu görüntüleri inceleyerek bağırsak sağlığınız ve sıvı alımınız hakkında size bilgi sağlıyor. Öte yandan tuvaletinizde kan gibi anormal şeyler olup olmadığını da anlayıp sizi bu konuda bilgilendirebiliyor.

Ürünün şarj edilebilir batarya, USB bağlantısı, tuvaleti kullanan kişinin kim olduğunu anlamasını sağlayan parmak izi sensör gibi özellikleri var. Cihazın kendi fiyatına ek olarak satın alanların 70 ila 156 dolar arasında değişen abonelik ücretlerinden birini de alması gerekecek.

Tabii ki herkesin aklına gelen bir soru var. Klozetin içine kamera takıldığında gizlilik açısında yaratacğaı sorunlar. Ne de olsa insanların mahrem bölgelerinin hemen alt tarafına takılıyor. Şirketin bu konuda söylediğine göre Dekoda **yalnızca tuvaletin içini ** görüyor, başka hiçbir yeri görmüyor. Ayrıca elde edilen tüm verilerin uçtan uca şifreli olduğu da belirtilmiş.