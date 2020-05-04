Koalaların Islak Ağaçları Yalayarak Su İçtiği Ortaya Çıktı

Avustralya’nın sevimli canlıları koalaların, ağaçların yüzeyinde nemden dolayı ortaya çıkan suyu içtiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu keşif, bu gizemli canlılar hakkındaki görüşlerimizde değişim yaratacak.

Avustralya kıtası dendiğinde akla ilk gelen canlılardan biri koaladır. Bu sevimli canlıları genelde tünedikleri bir ağaç gövdesinde oldukça uyuşuk hareket etmeleriyle biliyoruz. Koalalar en popüler hayvanlar arasında yer alıyor.

Bu keseli hayvan hakkındaki bilgilerimizse oldukça az. Çizgi filmlerde, animasyonlarda ve karikatürlerdeki popülerliğine rağmen bilimsel anlamda yapılan araştırmalar bu hayvanlar hakkında çok fazla detayı ortaya koymuyor.

Koalaların ilginç su bulma yöntemi:

Araştırmacılara göre koalalar, sıvı ihtiyacının büyük bir kısmını Avustralya kıtasının meşhur okaliptüs ağaçlarındaki sulu yapraklardan karşılıyor. Pek çok otobur hayvanın su ihtiyacını yapraklardan karşıladığı biliniyor.

Koalalarla ilgili ilginç bilgiyse Sydney Üniversitesi’nden geldi. Üniversite bünyesindeki araştırmacılar, koalaların vahşi yaşamdaki su içme şekillerini ilk defa gözlemleme fırsatı buldu. Ecology dergisinde yayınlanan makalede ağaçlarda gezen bu canlıların, yağmur yağdığında ağaçların yüzeyinde bulunan suyu nasıl içtiği açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacı Valentina Mella, “Uzun zamandır koalaların çok da fazla su içmediklerini çünkü hayatta kalmaları için gereken suyun önemli bir kısmını çiğnedikleri sakız ağaçlarından aldıklarını düşündük” dedi.

Ağaç gövdelerindeki suyu yalıyor:

Mella, araştırmanın detaylarını açıklarken “Artık onları ağaçlarda su yalarken gözlemledik. Bu da bizim koalaların vahşi doğada nasıl su bulduklarına dair anlayışımızı belirgin şekilde değiştirdi” diyor. Öte yandan kıta çapında kayıtlara geçmiş en uzun kurak dönem yaşanıyor. Yağmur oranı en düşük seviyeye inerken kıtada kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklar gözlemleniyor.

Bu yılın başlarında kıta boyunca etkili olan yangınların ardından koalalar oldukça zor dönemler geçiriyor. Bu nedenle koalalar ağaçlarından ayrılıp su bulmaya çalışıyor. Yüksek sıcaklık, toplu hayvan ölümlerine neden oluyor. Ülkedeki hayvan hakları aktivistleri de bu nedenle hayvanları korumak amacıyla yapay su istasyonları oluşturuyor.

Koalaların tercihi ağaçlar:

Öte yandan koalaların insanlarla iletişim kurduğu biliniyor. Koalaların kuraklıkta sık sık başvurduğu su kaynakları arasında insanların sulama hortumları var. Hatta zaman zaman, yangınlardan sonra olduğu gibi, koalalar su bulmak için doğrudan insanlara gelebiliyor.

Yine de koalalar, yanlarında başka bir kaynak olsa bile ağaç kabuklarından akan suyu içmeyi tercih ediyor. Bu canlılar, normal şartlar altında günde 510 gram yaprak yiyor. Dr. Mella’ya göre bu davranış, koalaların doğada nasıl su bulduğunu da açıklıyor. Çalışma, New South Wales bölgesindeki Liverpool düzlüklerinde ve You Yangs Bölgesel Park’ında 46 koalanın incelenmesiyle yapıldı.