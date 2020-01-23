Akıllı Telefon Bataryası, Tamircinin Yüzüne Patladı (Video)

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tamir sırasında bataryası patlayan akıllı telefon büyük bir paniğe neden oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte açığa çıkan alevlerin telefonu tamir eden kişinin yüzüne geldiği görülüyor.

Patlayan akıllı telefon bataryalarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ömerağa Mahallesi'ndeki bir teknik serviste, Ömer Karabıyık isimli teknisyen tam anlamıyla ölümden döndü. Tamire gelen bir telefonunun bataryasını değiştirmek için kapağını kaldıran Karabıyık, bataryanın yüzüne doğru patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Telefonun alevlere teslim olmasının ardından büyük bir panik yaşayan talihsiz adam, masada bulunan telefonu yere fırlatarak ayağıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, şaşkınlık ve korku içinde görünen Karabıyık'ın, alevlerin kendisine sıçrayıp sıçramadığını kontrol ettiği görülüyor.

Bataryanın patladığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Dükkandaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan anlar, akıllı telefonlardaki bataryaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Geçmişte de benzer olaylar nedeniyle pek çok kişi hayatını kaybetmişti. Öte yandan bataryası patlayan telefonunun markası hakkında herhangi bir detay bulunmuyor; ancak kameradaki görüntülerden eski bir iPhone modeli olduğu izlenimini alıyoruz.

Yaşadığı olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Karabıyık, “Öncelikle ucuz atlattık. Daha kötüleri de olabilirdi. Telefon bizde geldiğinde bataryası çok şişmişti. Cihazın vidalarını açıp pil konnektörlerini söktükten sonra batarya bir anda yüzüme patladı. Böyle bir olay ilk defa başıma geldiği için çok panik yaptım” ifadelerini kullandı.

Telefon bataryasının patladığı anlar