Geçtiğimiz dakikalarda Kocaeli'de meydana gelen patlamadan ilk detaylar ve görüntüler paylaşıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yürekleri ağza getiren bir patlama yaşandı. Sahile yakın bir konumda yaşanan patlamanın ardından sosyal medyada bölgeden ilk görüntüler paylaşıldı. 14.40 civarında gerçekleşen patlama sonrasında ilk detaylar açıklanmaya başladı.

Paylaşılan bilgilere göre patlama, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin silolarından birinde gerçekleşti. Patlamanın nedeni henüz açıklanmasa da etkisinin Gölcük’ten hissedildiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Patlama anı şu şekildeydi:

Kocaeli’deki patlamadan gelen ilk görüntüler şu şekildeydi:

Patlama sonrasında olay yerinden görüntülerde silolarda hasar görüldü:

Derince Belediye Başkanı’ndan açıklama geldi:

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, olay sonrasında yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz.

Tabii teknik bir olay, izahatini bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu.”