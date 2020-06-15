Koronavirüs salgını nedeniyle final sınavlarını online olarak gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi’nin online sınav sistemi, aşırı yoğunluğu kaldıramayarak çöktü. Yaşanılan teknik sorun nedeniyle mağdur olan öğrenciler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla duruma tepkilerini gösterdi.

Yeni tip koronavirüs salgını COVID-19 nedeniyle online eğitimine geçen Türkiye’deki üniversiteler, sınavları da yine online ortamda gerçekleştiriyor, ancak yaşanılan bazı teknik aksaklıklar, bazı üniversitelerin kullandığı sistemlerin yeteri kadar iyi olmadığını gösteriyor.

Kocaeli Üniversitesi’nin online sınav sisteminin oluşan yoğunluk nedeni ile çökmesi, öğrencilerin tepkisine neden oldu. Sisteme girdiklerinde "Bu siteye ulaşılamıyor" hatası ile karşılaşan öğrenciler, sınav sırasında sorular arasında geçişlerde de uzun süre beklemekten şikayet etti. Sosyal medyada gündem olan konuya ilişkin bir açıklama yapan üniversite yönetimi, teknik problemler nedeniyle sınavların ertelendiğini duyurdu.

Kocaeli Üniversitesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15.06.2020 tarihinde 09.00-13.00 saatleri arasında sınava giren lisans öğrencilerimizin yaşadıkları teknik sorunlar nedeniyle, 15.06.2020 tarihinde saat 13.00'ten sonra yapılması planlanan lisans programı öğrencilerinin sınav programları güncellenecektir. Lisans programları için güncel sınav takvimi 15.06.2020 saat 17.00'de ilan edilecek olup, sınavlara 16.06.2020 tarihinden itibaren yeni sınav takvimi ile devam edilecektir”

Fakat bu açıklama da, öğrencilerin tepkisini dindirmeye yetmedi. Sosyal medyadan binlerce paylaşım yapan online sınav mağduru öğrenciler, 'KOUSınavSistemiDeğişsin’ etiketi ile uygulanan sınav sisteminin değişmesi için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye çağrıda bulundu.

Sınav sistemindeki erişim sıkıntısıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Prof. Dr. Hülagü, "Sevgili Öğrenci Kardeşlerim. Sınavla ilgili sorunlarınız için aşağıdaki önlemler alınmıştır. Yakın takipteyim rahat olun sizin mağdur edilmenize izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Online sınav mağduru öğrencilerinin sosyal medyada verdiği tepkiler