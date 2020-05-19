Türk Üniversite Öğrencileri, İHA Kontrol Sistemi Geliştirdi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) mühendislik öğrencilerinin geliştirdiği "gimbal kontrol sistemi" ile keşif ve gözetleme yapan insansız hava araçlarının (İHA) otonom uçuş sırasında istenilen yönde ve açıda stabil görüntü alabilmesine olanak sağlıyor.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Kocaeli Üniversitesi Otonom Sistemler Teknolojileri Takımı (KOUSTECH), insansız hava araçları ve bunların alt bileşenleriyle ilgili çalışmalar sürdürüyor.

Otonom olarak hareket eden hava aracından istenilen yönde ve açıda stabil görüntü alabilen "gimbal kontrol sistemi" tasarlayan ekip, kuruluşundan bu yana 6 insansız hava aracı ve bunlara ait çeşitli sistemlere imza attı. Farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen ürün, insansız hava araçlarının ISTAR (istihbarat, gözetleme, hedef tespit ve keşif) kabiliyetlerine sahip olunması konusunda avantaj sağlıyor.

300 Metre Yükseklik Ve 8 Kilometre Uzaklıktan Görüntü Aktarımı

AA haber muhabirine açıklama yapan KOUSTECH Takım Kaptanı Kadir Doğan, ekibin 2017'de yılında, otonom sistemler alanında uzmanlaşmak isteyen KOÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kurulduğunu belirtti. Ekipte aktif olarak 22 öğrencinin yer aldığını belirten Doğan, "Çok farklı disiplinlerden ekip arkadaşlarımız var. Özellikle makine, elektrik, elektronik haberleşme ve mekatronik mühendisliği yoğunlukta olan bir ekibiz." dedi.

Doğan, bu zamana kadar 4 farklı sabit kanatlı insansız hava aracı, 2 farklı döner kanatlı insansız hava aracı ile bu ürünlere ait yer kontrol istasyonları ve çeşitli alt sistemleri geliştirdiklerini, "gimbal kontrol sistemi"nin de bu sistemlerden biri olduğunu ifade etti. Taktik ve stratejik sınıflarındaki insansız hava araçlarında istihbarat, keşif ve gözetleme kabiliyetinin önemine işaret eden Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunu da yüksek hassasiyetli kameralar ve onların yine yüksek hassasiyetli kontrolüyle yapabiliyorsunuz. Bizim araçlarımız içerisinde en önemli kabiliyetlerden biri de bu özellik. Araçlarımızla 8 kilometre uzaklık ve 300 metre yükseklikten görüntü aktarımı yapabiliyoruz. Bu noktadan aldığımız görüntüleri kendimize ait olan görüntü işleme algoritması yardımıyla kontrol merkezine ileterek yerdeki hedefleri tespit edebiliyoruz. Bu tamamen otonom olan, yapay zeka temelli bir sistem."

Doğan, kameranın hareketlerini mekanik olarak kontrol eden alt bileşenini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "İnsansız hava aracımızın dinamik hareketi sırasında, mümkün olduğunca stabil bir görüntü alabilmek için gimbal kontrol sistemi geliştirdik. Ekibimiz, tasarladığı bu sistemle yer istasyonu üzerinden, insansız hava aracının kamerasını otonom uçuş esnasında istediği yöne ve hatta GPS konumuna bağlı olarak kontrol edebilmektedir." dedi.

'Tasarımsal Değişikliklerle Birçok Farklı Üründe Kullanılabilir'

İki eksenli olan gimbal kontrol sisteminin, tasarımından üretimine tamamen takım üyeleri tarafından yapıldığını belirten Doğan, "Diğer muadillerine göre bazı teknik farklılıklar yaptık, özellikle kontrol sistemi ve sensör işleme kısımlarında. İnsansız hava araçları sürekli bir şekilde düşük veya yüksek frekansdaki bir titreşim etkisi altında çalışan yapılar. Bu yapılarda bir sistemi yüksek hassasiyetle kontrol etmek bu nedenle çok zor. Yaptığımız çalışmayla bu koşullarda oldukça verimli ve stabil çalışan yapı elde ettik." şeklinde konuştu.

Doğan, ürünü yaklaşık 2,5 ay gibi bir sürede tamamladıklarını dile getirerek, "Bu gibi performansa dayalı ürünlerde test süreci oldukça sancılı ve uzun süreli olabiliyor. Nihayetinde ürün beklediğimizden daha iyi bir performansla testleri tamamladı." bilgisini paylaştı.

Son olarak Doğan, sistemin bulut altı sınıftaki insansız hava araçlarında olmak üzere yapılacak tasarımsal değişikliklerle birçok farklı üründe kullanılabileceğini ifade etti.