Konami her yıl bir Silent Hill oyunu çıkarmak istiyor

Konami, Silent Hill serisi için iddialı bir plan açıkladı. Şirket, markayı yeniden canlandırmak amacıyla her yıl yeni bir Silent Hill oyunu yayınlamayı hedefliyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Konami, uzun yıllar sessiz kalan Silent Hill serisi için vites yükseltiyor. Serinin yapımcısı Motoi Okamoto, Konami’nin hedefinin her yıl en az bir Silent Hill oyunu yayınlamak olduğunu açıkladı. Bu plan, serinin yeniden düzenli bir üretim sürecine girdiğini gösteriyor.

Şirket bu hedefe aslında başlamış durumda. Silent Hill 2 remake’in ardından Silent Hill f ve Townfall gibi projeler sıraya girdi. Konami, farklı stüdyolarla çalışarak aynı evrende ama farklı deneyimler sunmayı amaçlıyor.

Ancak bu yaklaşım bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Silent Hill, atmosferi ve hikâyesiyle öne çıkan bir seri. Yıllık çıkış temposu kalite düşüşü endişesini artırırken, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları da oyuncuların temkinli olmasına neden oluyor.

Öte yandan düzenli çıkışlar, markanın unutulmasını engelleyebilir. Eğer Konami kaliteyi koruyabilirse, Silent Hill yeniden korku türünün en güçlü serilerinden biri haline gelebilir. Aksi durumda ise “fazla hızlı tüketilen” bir marka olma riski var.

