Son zamla birlikte 28 lirayı aşan motorin fiyatları, özellikle nakliye sektörünü iyiden iyiye zorda bırakmaya başladı. Twitter'da "#KontakKapatTürkiye" başlığını gündeme taşıyan vatandaşlar, zamlara tepki gösteriyor.

Bugünlerde Türkiye'deki en büyük sorunlardan bir tanesi akaryakıt fiyatları. Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artışlarla birlikte benzin ve mazot almak artık adeta lüks hale geldi. Bu konuda neler yapılır bilinmiyor ancak son zamlar, vatandaşı çaresiz bırakmış gibi görünüyor. Araç sahipleri, Twitter'da "#KontakKapatTürkiye" başlığı açarak üst üste gelen zamlara tepkilerini dile getiriyorlar ve binlerce paylaşım yapılan etiket gündeme taşınmış durumda.

Akaryakıt fiyatları için tarihin en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki bugün Ankara'da 1 litre benzin 26.23 TL, 1 litre mazot ise 27.84 TL'den satın alınıyor. İstanbul'daki fiyatlar da Ankara ile neredeyse aynı. Üstelik fiyatların artmaya devam etmesi durumunda akaryakıt kaynaklı enflasyonun iyiden iyiye tırmanacağı da aşikar.

Vatandaş ne düşünüyor?

Bundan bir yıl önce 1 litre mazot almak isteyen bir vatandaş, yalnızca 7,29 TL ödeme yapıyordu. O dönemlerde asgari ücret, yani 2.825 TL kazanan bir vatandaş, bir maaş ile 387 litre mazot alabiliyordu. Bugüne geldiğimizde ise yine asgari ücret, yani 4.250 TL maaş alan bir vatandaş, bir maaş ile 150 litre civarında mazot alabiliyor. Dün sizler için hazırladığımız ve motorin fiyatlarının son 1 yılda nasıl değiştiğini gösterdiğimiz içeriğimiz, aslında bu konuda pek çok şeyi ortaya koyuyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da akaryakıt zamları konusunda tüm dünyanın elini kolunu bağladığını söylemek mümkün.