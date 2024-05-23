BARK isimli ABD'li bir firma, köpeklere özel hava yolu hizmeti sunmaya başladı. BARK Air ismini alan ve çok pahalı olan bu hizmet, köpekleri ve sahiplerini özel jetlere istedikleri yere götürüyor.

Köpek sahibi olanların yaşadığı en büyük sorunlardan biri uçakla yapılan seyahatler. Uçaklara köpek sokmak, ciddi anlamda zor bir duruma dönüşebiliyor. BARK isimli bir firmanın kurduğu yeni bir şirket ise direkt olarak bunu çözmeyi hedefliyor.

Normalde köpek maması ve oyuncakları satan ABD merkezli bir firma olan BARK, köpekler için bir hava yolculuğu hizmeti başlattı. Bu lüks havayolu hizmetine ise BARK Air ismi verildi.

BARK Air, 6000 dolardan başlayan biletlerinde özel jetle köpekleri uçuruyor

BARK Air, aslında ilk olarak geçtiğimiz ay duyuruldu. Şirket, ilk uçuşunu bu hafta gerçekleştirmeyi planlıyor. BARK, hizmeti için özel jet şirketi Talon Air ile birlikte çalışıyor. Müşteriler, zenginlerin de pek sık kullandığı Gulfstream G5 isimli özel jet ile taşınacak.

Tabii ki bu kadar lüks bir hizmet ucuza gelmiyor. CBSNews’ün aktardığına sadece New York’tan Los Angeles’a gitmek tek yön olarak 6.000 dolarlık (193 bin TL) uçuk bir fiyata sahip. New York’tan Londra’ya gitmek için ise 8.000 dolar (257 bin TL) ödenmesi gerekiyor. BARK CEO’su Matt Meeker, fiyatın pahalı olduğunun farkında olduğunu, talep arttıkça düşürebileceklerini ifade etmiş. Bu tarz inovatif girişimlerin hep pahalı başladığını ancak zamanla daha karşılanabilir hâle geldiğini söylüyor.

Şirket, hizmetini tanıtmak için esprili bir tanıtım videosu da paylaştı. BARK Air deneyimini içeren videoda köpeklere verilen hizmet, şakayla karışık bir şekilde ele alınmış ve eğlenceli görüntüler ortaya çıkmış.

Yolculara birinci sınıf bir deneyim yaşatacak hizmetin her bileti, bir köpek ve bir insanı kapsıyor. Aileler, diğer kişiler için ekstra geçiş hakkı da alabiliyorlar. Jetin normalde 15 kişilik kapasitesi olmasına rağmen uçuşlarda 10 kişilik bilet satılıyor. Köpekler için herhangi bir boyut veya tür sınırlaması yok. Şimdilik sadece New York, Los Angeles, Paris ve Londra olmak üzere sadece 4 yerde hizmet veren BARK Air'ın ne kadar tutacağı merak konusu.