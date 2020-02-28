Köpeklerin Burnunun Sıcaklığı da Algıladığı Tespit Edildi

Köpekler üzerinde bir araştırma yapan bilim insanları, köpeklerin burunlarının sıcaklığı da algılayabildiğini tespit ettiler. Doğadaki sayılı canlı türünde bulunan bu özelliğin köpeklerde de tespit edilmesi, bilim insanları tarafından büyüleyici olarak nitelendiriliyor.

Köpekler, yüzlerce yıldır evlerimizde ya da yakın çevremizde barındırdığımız dört ayaklı dostlarımız. Çoğu zaman insanlara karşı sevecen tavırlar sergileyen köpeklerin, onlarca özel yeteneği bulunuyor. Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmayla köpeklerin burnunda olan yeni bir yeteneği daha keşfettiler. Bilim insanları, yapılan bu keşfin büyüleyici olduğunu ifade ediyorlar.

İsveç'teki Lund Üniversitesi ve Macaristan'daki Eotvos Lorand Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, köpekler üzerinde yaptıkları bir araştırmada köpeklerin burunlarının bugüne kadar bilinen özelliklerinin yanı sıra farklı bir özelliğinin daha olduğunu tespit ettiler. Yapılan çalışmalara göre köpeklerin burunları, sıcaklığı da algılayabiliyor.

Bilim insanlarına göre köpeklerin burnunun sıcaklığı tespit edebilmesi, hayattla kalmaları için büyük bir öneme sahip. Çünkü özellikle de doğada başıboş bir şekilde yaşayan köpekler, kavga gibi nedenlerden ötürü görme ya da koku alma yeteneklerini kaybedebiliyorlar. Köpeklerin burunlarında tespit edilen sıcaklık algılama yeteneği, çeşitli yetilerini kaybetmiş köpekler tarafından avlanma sırasında kullanılıyor.

Bilim insanları, köpeklerin burnunun sıcaklıkla nasıl ilişki kurduğunu tespit edebilmek için 3 evcil köpek üzerinde çalıştılar. Çalışmanın ilk etabında her üç köpeğe de yaklaşık 31 derecedeki nesneler gösterildi. İlk etapta köpekler, bu nesneler arasında herhangi bir şey ayrım yapamıyorlardı. Yapılan eğitimlerin ardından köpeklerin gözleri tamamen kapatıldı ve testler tekrarlandı. Köpekler, burunlarından aldıkları tespitlerle sıcaklık yayan nesneleri bulmayı başarmışlardı.

Köpekler, burnu ile sıcaklık algılayan nadir hayvanlardan

Bilim insanları, köpeklerin burnundaki sıcaklık ölçme yeteneğinin beyin tarafından nasıl yönetildiğini anlayabilmek için 13 farklı cinsteki köpeğe beyin taraması yaptılar. Köpeklere sıcaklık yayan nesneleri buldurmaya çalışırken beyin taraması yapan bilim insanları, köpeklerin beyinlerinin sol tarafında bulunan bir bölümün bu duyu yeteneğini kontrol ettiğini fark ettiler.

Bilim insanlarına göre köpeklerin burnunda bulunan bu yetenek; sadece vampir yarasalar, bazı yılanlar ve ateş böceklerinde görüldüğü için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü araştırmacılara göre sadece sayılı canlı türünde bulunan bu özelliğin köpeklerde de olması, köpeklerin aslında tahmin edilenden çok daha özel varlıklar olduğunu ortaya koyuyor.