Köpeğinize daha sağlıklı bir hayat sunmak mı istiyorsunuz? Bu içeriğimizde mama dışında köpeğinize verebileceğiniz 11 yiyeceğe listeledik. Bu yiyecekleri farklı oranlarda ve köpeğinizin sağlık durumuna göre rahatlıkla verebilirsiniz.

Bize herhangi bir insanın olduğundan çok daha sadık olan hayvan dostlarımızın sağlığını korumak bize düşüyor. Ailenizin bir üyesi haline gelen evcil hayvanlarımız bizim yediğimiz her yemeği yemez. O sebeple veteriner hekimler kedi ve köpeklerinize kendi yediklerinizi vermemenizi, bunun yerine kuru mama vermenizi söyler. Elbette bu noktada da önemli faktörler yer alıyor. Dostunuza vereceğiniz kuru mamanın içindeki besinler son derece önemli. Marketten aldığınız ucuz mamalar dostunuzun ihtiyacı olan besinleri içermiyor olabilir.

Günümüzde mama fiyatlarındaki can sıkıcı fiyat artışı farklı alternatif arayışlara yönlendiriyor. Bugün sizlere köpek dostlarınıza mama dışında verebileceğiniz besinleri listeleyeceğiz. Ancak hatırlatalım, bu besinler bile dikkatli bir şekilde verilmeli. Hadi gelin listemize geçelim.

Köpeklerin Yiyebileceği 11 Yiyecek

Pişmiş yumurta

Havuç

Elma

Süt ve süt ürünleri

Balık

Tavuk

Fıztık ezmesi

Yaban mersini

Muz

Salatalık

Karpuz

Pişmiş yumurta

Daha önce kedi ve köpeklerinize vermemeniz gereken besinlerde yer verdiğimiz yumurta, pişmiş haldeyken verilebilir. Yumurta; A vitaminine ek olarak B12 vitamini, folik asit, yağ asitleri, sindirilebilir protein, demi, riboflavin ve selenyum içerir. Bu da köpeğinizin ihtiyacı olan vitaminleri almasına yardımcı olur.

Elbette bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalar yer alıyor. Öncelikle köpeğinize çiğ yumurta vermemelisiniz. Çiğ yumurta, içinde bulunan bakteriler nedeniyle dostunuza zarar verebilir. Ayrıca bazı köpekler yumurtaya karşı hassas olabilirler. Eğer dostunuz yumurta yedikten sonra sindirim sorunları yaşıyorsa veterinerinizle iletişime geçmenizi öneriyoruz.

Havuç

Havuç; köpekler için son derece sağlıklı bir besindir. Dişlerde oluşan plakların çıkarılmasına yardımcı olan havuç, köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca havuçta köpeğinizin derisi ve tüyleri için faydalı olan A vitamini de bulunur .

Elma

Elma; A ve C vitamini başta olmak üzere pek çok vitamin bulunduran bir meyve. Köpeğinizin sindirimini düzenlemeye yardımcı olan elmalar aynı zamanda iyi bir lif kaynağı olarak gösterilir. Elmalarda dikkat etmeniz gereken nokta ise çürük olmamalarıdır. Çürük elmalar, köpeklerde alkol zehirlenmesine yol açabilir.

Süt ve süt ürünleri

Daha önceki yazımızda bu ürünlere dikkat etmeniz gerektiğini söylemiştik. Bu ürünler bu listemizde de yer alıyor, ancak burada önemli bir nokta var. Süt, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri, köpeklerinize az miktarda verebileceğiniz besinler. Eğer köpeğinize çok fazla süt verirseniz sindirim sorunu yaşamasına neden olabilirsiniz. Köpeklerin sütteki şekeri parçalayan laktaz enzim değeri az olduğu için bu ürünler dikkatlice verilmelidir.

Ayrıca laktoz intoleransı olan köpekler süt ürünleri tüketmemelidir. Eğer köpeğiniz süt veya süt içeren birşeyler yedikten sonra ishal ve kusma yaşıyorsa laktoz intoleransı olabilir. Bu noktada veteriner hekiminize başvurmanızı öneriyorum.

Balık ve karides

Köpeğinizin sağlıklı proteinlere ihtiyacı vardır. Bunlar arasında da elbette balıklar gelir. Somon, karides, ton balığı gibi deniz canlıları köpeklerin yemesi için güvenilirdir. Elbette kılçıklı olmadıklarına emin olunması gerekiyor. Somon ve ton balığı, köpeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirip tüylerini ve cildini sağlıklı tutacak omega-3 sağlar.

Ayrıca karideste bulunan B vitamini de köpeğinizin sindirim sistemini koruyup kan dolaşımını destekler. Diğer hayvansal besinlerde olduğu gibi balığı da iyi pişirmek önemlidir. Çünkü pişmemiş balıklar zararlı parazitler içerebilir.

Tavuk

Özellikle köpeğinizin midesi bozulduğunda sade, baharatı olmayan haşlanmış bir tavuk verebilirsiniz. Elbette bu noktada dikkat etmeniz gereken şey adeta bir bıçağa dönüşebilen tavuk kemiklerini arındırmak olmalı. Bu kemikler köpeğinizin mide borusuna veya midesini keserek ciddi sorunlara yol açabilir.

Fıstık ezmesi

İlave şeker veya tatlandırıcı bulunmayan tuzsuz fıstık ezmesi, düşük miktarlarda köpeğinize verebileceğiniz besinler arasında yer alıyor. Fıstık ezmesi, E ve B vitamini yönünden zengindir. Ayrıca niasin, sağlılı yağlar ve protein içermektedir. Fıztık ezmesi verirken en çok dikkat etmeniz gereken şey ise ksilitol isimli bir tatlandırıcıdır. Köpeğinize vereceğiniz fıstık ezmesinin içerisinde ksilitol isimli bir tatlandırıcı varsa bu köpeğinize çok ciddi zarar verebilir. Ksilitol, köpekler için toksik bir etkiye sahiptir ve kesinlikle tüketilmemesi gerekmektedir.

Yaban mersini

Yaban mersini; köpekler için son derece güvenli bir meyvedir. Köpeklerdeki çeşitli sağlık sorunlarını gideren yaban mersini, zingin bir lif kaynağı olmasının yanında antioksidan ve fitokimyasal içerir. Bir araştırmaya göre antioksidanların yaşı köpeklerde ortaya çıkan sorunları iyileştirmeye yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

Muz

Köpeklerinize verebileceğiniz bir diğer meyve de muzdur. Çok aşırıya kaçmadan vereceğiniz bu meyve, köpeğinizin kemik sağlığına yardımcı olacak magnezyumla doludur. Muz, içerisinde bulunan şekerden dolayı köpeğinize ara sıra vereceğiniz bir besin olabilir.

Salatalık

Zaten büyük kısmı sudan oluşan salatalık, köpeğiniz için güzel bir atıştırmalık olabilir. Özellikle fazla kilolu köpeklere verilebilecek salatalık, K vitamini başta olmak üzere pek çok vitamin ve mineral içerir.

Karpuz

Karpuz, yine aşırıya kaçmadan verebileceğinizz bir meyve. Ancak karpuz verirken çekirdeklerinin çıkarıldığından emin olmalısınız. Karpuz çekirdekleri köpeğinizin bağırsaklarını tıkayabilir. Ayrıca karpuz kabuğu da mide rahatsızlığına neden olabilir. Yüksek suya sahip karpuz, fazla su içmeyen köpeğinizin su ihtiyacını karşılamasını ve bununla birlikte A, C ve B-6 vitamini almasını sağlar.

Köpeğinize verebileceğiniz besinleri derlediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Ayrıca buraya tıklayarak köpeğinize kesinlikle vermemeniz gereken besinleri listelediğimiz içeriğimize de ulaşabilirsiniz.

Lütfen köpeğinize bir besin vermeden önce ne kadar vermeniz gerektiğini iyice araştırın. Köpeğinizin kilosu ve cinsine göre belirli miktarı aşmadan besleme yapmanız gerekiyor.

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Kaynak: 1, 2, 3