Koronavirüs salgını insanların yanı sıra hayvanları da etkiliyor. Virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da karantina nedeniyle aç kalan onlarca güvercinler elinde market torbaları olan bir kadını uzun süre takip etti.

Korona virüs tüm insanları etkisi altında aldı ancak insanlarla beraber yaşamaya alışan hayvanlar da virüs salgınından etkilenmeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde virüs salgını nedeniyle aç kalan maymunların yiyecek kapma kavgasını görmüştük. Şimdi ise virüs salgını nedeniyle insanlar sokaklara çıkmadığı için aç kalan güvercinlerin görüntüleri ortaya çıktı.

İspanya’nın Benidorm şehri sokaklarında çekilen görüntülerde, elinde alışveriş arabası ile yürüyen bir kadının etrafına toplanmış onlarca güvercin görünüyor. Normal zamanlarda insanlar tarafından beslenen güvercinler, virüs salgını sonrasında aç kaldıkları için yiyecek paketleri olan kadını bir süre takip ediyorlar.

Kadına saldırmadan sadece takip eden güvercinlerin videosu sosyal medyada yayınlandıktan kısa bir süre sonra viral oldu. Güvercinlerin kadını takip ettiği video Twitter'da yaklaşık 2 milyon görüntülenirken, binlerce insan tarafından paylaşıldı.

Şehirlerde yaşayan ve insanlar tarafından beslenen hayvanlar, virüs salgını nedeniyle insanların sokaklara çıkmaması nedeniyle aç kalmaya başladılar. Bu nedenle virüs salgını boyunca benzer görüntülerle karşılaşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.

Aç kalan güvercinlerin viral videosu