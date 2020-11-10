Uğur Şahin ve Özem Türeci Kimdir? Hayatları ve Çalışmaları

Geliştirdikleri yeni aşı ile koronavirüse karşı yüzde 90 başarı sağladıklarını açıklayarak tüm dünyaya umut veren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE’nin arkasında, ülkemizi gururlandıran iki Türk; Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin var. Özlem Türeci kimdir, kanser ve koronavirüs ile mücadelesi nasıl başladı?

Tüm dünya heyecan ve endişe ile koronavirüs aşısı gelişmelerini takip ederken, ABD merkezli Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE’den iyi haber geldi. İki şirketin geliştirdiği aşının koronavirüse karşı yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Bu haberin ülkemizi gururlandıran diğer bir yönü ise arkasında iki Türk, çalışmaların arkasında Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin’in olması.

Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından 2008'de kurulan olan biyoteknoloji ve ilaç şirketi BioNTech, uzun yıllardır kanser konusunda son derece önemli çalışmalara imza atıyordu. Tıp dünyasını yakından tanıyan şirket, pandemiyi bile çok daha önce öngörmüş ve çalışmalara erken dönemde başlamıştı. Çin'de ilk vakaların görüldüğü döndemde BioNTech, aşı çalışmaları için kaynak ayırmaya başladı ve şimdi tüm dünya için bir umut oldu.

Peki insanlık tarihine geçecek bu başarının ardındaki isimler Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Turacı kimdir? Sizin için hayatlarından satır başlarını derledik.

Dr. Özlem Türeci kimdir?

Dr. Özlem Türeci; 1967 yılında Almanya’nın Lastrup şehrinde doğan Türk doktor, BioNTech kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Saarland Üniversitesi’nde tıp eğitimini alıp kanser ve immunoloji üzerine uzmanlaşmıştır. 2002'de Uğur Şahin ile hayatını birleştiren Türeci, kanser çalışmaları başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet göstermektedir.

Dr. Özlem Türeci’nin hayatı, eğitimi ve kariyeri:

Özlem Türeci’nin en büyük şanslarından biri doktor bir babaya sahip olmaktı. Cloppenberg semtinde küçük bir Katolik hastanesinde doktor olan Türeci’nin babası, hayatını hastaları iyileştirmeye adamıştı ve babasının azmini gören Özlem Türeci de tıp eğitimi almaya karar vermişti.

1992 yılında, Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan Saarland Üniversitesi’nde tıp eğitimini tamamlayan Türeci, daha sonra onkoloji alanında çalışmalarına devam etti. İleride eşi olacak Uğur Şahin ile burada bir kanser koğuşunda tanışan Türeci, uzun yıllar kanser çalışmaları yürütmüştü.

2000 yılında Özlem Türeci ve Uğur Şahin, çalışmalarına Mainz Üniversitesi’nde devam etme kararı almışlar, bundan bir yıl sonra kanser üzerine monoklonal antikorlar geliştirerek önemli başarılar elde ettikleri Ganymed Pharmaceuticals isimli şirketi kurmuşlardır.

Dr. Özlem Türeci bu süreç boyunca 530 patente sahip olmuş, 80’den fazla bilimsel makaleye imza atmış ve pek çok ödüle layık görülmüştür. Kendisi şu anda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2018 yılından beri BioNTech SE şirketinde Tıp Şefi olarak görev almaktadır.

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir?

55 yaşında Türk doktor, BioNTech kurucu ve yönetim kurulu üyesidir. Kanser ve immünoloji uzmanıdır. Köln, Saarlan, Zürih ve Mainz üniversitelerinde görev yapmıştır. 2002'de meslektaşı Özlem Turacı ile evlenmiş ve kendisi ile birlikte, biyoteknoloji ve kanser gibi nadir hastalıkların tedavisi üzerine çalışmaktadır.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in hayatı, eğitimi ve kariyeri:

1965 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Uğur Şahin, henüz 4 yaşındayken ailesi ile Almanya'ya göçmüştü. Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin, çocukluk ve gençliğinde doktor olma hayali kurdu. Köln Üniversitesi'ne giderek hayalini gerçekleştiren Uğur Şahin, 1992'de kanser araştırması ile doktor oldu.

Saarlan ve Zürih üniversitelerinde akademik çalışmalarına devam eden Şahin, 2000 yılında Özlem Türeci ile birlikte çalışamlarına Mainz Üniversitesi'nde devam etme kararı aldı. 2002'de hayatını Özlem Türeci ile birleştirdikten sonra kendisiyle birlikte, tıp alanında bazı girişimlere imza atmıştır. Bu girişimlerden ilki ilaç şirketi Ganymed'i bir Japon şirketine sattılar. Ardından çift 2008'de BioNTech'i kurdu.

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech’i nasıl kurdu?

Ganymed Pharmaceuticals isimli şirket ile kanser üzerine pek çok önemli çalışma yapan Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin, 2016 yılında bu şirketi Japonya merkezli Astellas şirketine, 1,4 milyar dolar karşılığında sattılar. Almanya’daki en büyük tıp şirketi satışı olan bu devir sonrasında biyoteknoloji alanına odaklanmak isteyen araştırmacı çift, 2008 yılında BioNTech SE isimli daha üst düzey bir şirket kurdular.

BioNTech SE, aşılar ve nadir hastalıklar üzerine önemli çalışmalar yürütmeye başladı. Özellikle kanser tedavisi üzerine antikor çalışmaları yapan şirketin Temmuz 2020 tarihi itibariyle değeri yaklaşık değeri 18 milyar Euro’dan fazlaydı. Bu değer, aşı çalışaları netleştikten sonra 25 milyar dolara ulaşmıştır. Şirket, 2019 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı ile HIV ve tüberküloz çalışmaları için bir anlaşma da imzalamıştır.

BioNTech, Çin'deki ilk koronavirüs vakaları görülmeye başladığında ve henüz bir pandemi haline gelmeden aşı çalışmalarına başlamıştı. Ancak bu çalışmaların en önemli isimleri Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin idi, çünkü daha hiçbir şey belli değilken şirketin yönetim kurulunu bu konuda çalışmalar yapmaya ikna etmişlerdi.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte araştırmacı çift haklı çıkmış ve vakalar hızla yayılarak hastalık bir pandemiye dönüşmüştür. BioNTech, bu sırada çalışmalara hız kesmeden devam etmiş ve bir aşı çalışması için son derece kısa olan bir süre sonunda yüzde 90 başarı sunan bir aşı ortaya çıkarmışlardır.

Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in koronavirüs aşı çalışmalarında son durum:

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE’nin birlikte yürüttükleri aşı çalışmalarından gelen son habere göre; COVID - 19 aşısı şu an için yüzde 90 başarı oranı gösteriyor.

43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan Faz 3 çalışmalarında, aşının koronavirüsü önleme yeteneği açık olarak görülüyor. Pfizer şirketi, aşının Kasım ayı içerisinde ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayına sunulacağını ve onay almasının beklendiğini belirtiyor.

BioNTech SE şirketi kurucularından ve CEO’su olan Prof. Dr. Uğur Şahin, “Üçüncü fazın ilk analizinde aşının etkili bir biçimde virüsü engellediğine dair sonuçlar var, aşının en az 1 yıl boyunca koruma sağlamasını bekliyoruz.” diyor. Şahin, ayrıca Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı aşıları 2021'in ilk 3 ayında göndermeye hazır olacaklarını belirtiyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs COVID - 19 salgınını belki de sona erdirecek olan aşının arkasındaki en önemli isimlerden Dr. Özlem Türeci ve eşi Prof. Dr. Uğur Şahin’in ülkemizi gururlandıran çalışmalarını takdirle izlemeye devam edeceğiz.