Türkiye'de de Denenen COVID-19 Aşısı Yüzde 90 Etkili Oldu

Pfizer'in Türkiye'de de gönüllülere uygulanan faz 3 aşamasındaki COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğu açıklandı. Pfizer, aşının piyasaya sürülmeden önce FDA onayı alacağını bildirdi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’in Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech SE ile üzerinde çalıştığı ve faz 3 çalışmaları kapsamında Türkiye’deki gönüllülere de uygulanan COVID-19 aşısı hakkında önemli açıklamalar geldi.

Yapılan açıklamalara göre COVID-19 aşı adayı, klinik denemelerin son aşamasında başarılı oldu. Buna rağmen Pfizer, aşının hemen piyasaya sürülmeyeceğini, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayına sunulacağını belirtti.

Pfizer, COVID-19 aşısının yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı

Şu ana kadar 43 binden fazla gönüllünün katıldığı faz 3 çalışmaları sırasında katılımcılardan bir gruba iki doz COVID-19 aşısı enjekte edilirken; diğer gruba tuzlu su plasebo verildi. Aşılama çalışması sonrası elde edilen verilerde aşının COVID-19’a karşı yüzde 90’ın üzerinde bir etkinliğe sahip olduğu tespit edildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, verilerin aşının COVID-19’a karşı etkili olduğunu ortaya koyduğunu dile getirirken, “Faz 3, COVID-19 aşısı denememizin ilk sonuçlarıdır. Bu aşama, aşımızın COVID-19'u önleme yeteneğinin ilk kanıtını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Pfizer, COVID-19 aşısının kasım ayı içinde resmi onay almasını bekliyor

Pfizer’in açıklamalarına göre aşı, ilk dozdan 28, ikinci dozdan ise 7 gün sonra enjekte edildiği kişiye COVID-19’a karşı koruma sağlıyor. Ayrıca Pfizer, COVID-19 aşısının kasım ayının üçüncü haftasında FDA onayını almasını beklediğini belirtti.

Geliştirdikleri aşının COVID-19’a karşı kesin bir koruma sağlamasıyla ilgili konuşan Bourla, “Bugün gelen haberlerle, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, bu küresel sağlık krizine son vermeye yardımcı olacak çok ihtiyaç duyulan bir atılım sağlamaya önemli bir adım daha yaklaştık. Önümüzdeki haftalarda binlerce katılımcıdan elde edilen ek verileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

COVID-19 aşısının geliştirilmesinde büyük katkısı bulunan BioNTech SE'nin kurucu ve CEO'su olan Prof. Uğur Şahin: Bu, normale dönmek için bir fırsat

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BioNTech SE kurucu ve CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, "Küresel üçüncü fazın ilk analizinde COVID-19 aşısının etkili bir şekilde virüsü engellediğini gösteren sonuçlar var. Bu inovasyon, bilim ve küresel iş birliği çalışması için bir zaferdir. Bu yolculuğa 10 ay önce başladığımızda ulaşmak istediğimiz noktadayız." şeklinde konuştu.

Aşının henüz tam olarak ne kadar süre koruma sağlayacağına yönelik kesin bir bilgi bulunmadığını ifade eden Şahin, "Aşının koruma etkisi bakımından yapılan sonuçlarında iyimserdim. Aşının en az 1 yıl boyunca koruma sağlaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Elde edilen sonuçların, salgının sona ermesi yolunda son derece önemli gelişmeler sunduğunu dile getiren Prof. Şahin, "Bu sonuçlar bize COVID-19’un kontrol altına alınabileceğini gösteriyor. Günün sonunda bu gerçekten de bilimin zaferi." ifadeleriyle ciddi bir başarı elde ettiklerini belirtti.

2008 yılında Almanya merkezli bir biyoteknoloji şirketi olarak Prof. Uğur Şahin tarafından kurulan BioNTech SE'nin CEO koltuğunda kurulduğu günden bu yana Uğur Şahin, CMO koltuğunda ise bir diğer Türk bilim insanı Özlem Türeci oturuyor.