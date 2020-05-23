Koronavirüsten Kurtulanlar 6 Ay İçinde Enfekte Olabilir

Dünya genelinde pek çok ülkede görülen koronavirüs salgını etkisini kaybediyor gibi görünse de risk henüz tam olarak ortadan kalkmış değil. Bu bağlamda salgına dair yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi ve bu kez virüse karşı bağışıklık konusunda bazı açıklamalar yapıldı.

Koronavirüs salgınına dair yapılan yeni bir araştırma tartışmalara sebep oldu. Bir insanın 6 ay içerisinde koronavirüsle yeniden enfekte olabileceğini söyleyen araştırma sonuçları bilim cephesini ikiye böldü. Birleşik Krallık Hükümetinin vatandaşların COVID-19 olup olmadığını ve potansiyel taşıyıcı olarak virüse karşı bağışıklık geliştirip geliştirmediğini ortaya çıkacak olan antikor testinden 10 milyon adet tedarik ettiğini açıkladıktan sonra aniden ortaya çıkıp yayınlanan araştırma, kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Amsterdam Üniversitesi’nde 1985-2020 yılları arasında yapıldığı söylenen araştırmada altı aylık aralıklarla dört tip koronavirüs 10 adet erkek hasta üzerinde test edildi. 27 ila 66 yaş arasında olan katılımcıların çoğunun aynı virüse üç yıl içinde tekrar yakalandığı söylendi. Bu sayede koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın kısa süreli olduğu sonucuna varıldığı aktarıldı.

Koruyucu bağışıklık hastalıktan 6 ay sonra kaybedilebilir:

Araştırmayla ilgili uzmanların yaptığı açıklamada “Enfeksiyondan 12 ay sonra sık sık yenilenen enfeksiyonlar gördük ve hastalıktan 6 ay sonra kişilerdeki antikor seviyesinde önemli bir azalma tespit ettik. Yakın zamanda koronavirüs geçirip iyileşen bireylerin sosyal mesafeleri gevşetmelerine izin verecek ve hükümetlere nüfusun sürü bağışıklığı hakkında bilgi sağlayacak bir ‘bağışıklık pasaportu’ almaları önerilmişti. Ancak sonuç gösteriyor ki koruyucu bağışıklık enfeksiyondan 6 ay sonra kaybedilebileceğinden, doğal enfeksiyonla fonksiyonel sürü bağışıklığına ulaşma olasılığı çok düşük gibi görünmektedir.” sözlerini kullandı.

Bağışıklık pasaportuna daha önce de Dünya Sağlık Örgütü karşı çıkmış, hastalığın seyri tam olarak bilinmediğinden bu verilere göre hareket edilmesinin güvenilir olmayacağını söylemiş ve hükümetleri bu pasaportları kullanmamaya çağırmıştı. Bir kısım bilim insanı da gelen bu yeni bilgileri insanlığın umutları için kötü haberler olarak nitelendirdi. Araştırmalar her geçen gün daha da detaylanarak sürerken sonucun ne olduğunu hep beraber göreceğiz.