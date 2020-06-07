Koronavirüste En Güvenli Ülkeler Haritası Hazırlandı

Sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmelerin oluşturduğu Deep Knowledge Group isimli konsorsiyum, 'koronavirüste en güvenli ülkeler' sıralaması yaptı. Farklı metrik ve istatistiklere dayandırılan araştırmada Türkiye de yer aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 400.792 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) devam ederken, Deep Knowledge Group isimli konsorsiyumun hazırladığı kapsamlı analiz kamuoyunun gündemine oturdu. Sivil toplum kuruluşları ile birlikte ticari işletme ve şirketlerin dahil olduğu ve yapay zeka, yatırım teknolojileri, finans teknolojileri ve ilaç sektörü alanında çalışmalarını sürdüren Deep Knowledge Group, farklı parametreler ve veriler aracılığıyla 'koronavirüste en güvenli ülkeler' listesi hazırladı.

Hazırlanan risk haritasında Türkiye yeşil renkle, “Güvenli ülke” olarak gösterilirken, özellikle Afrika kıtası ile Güney Amerika ülkelerinin risk altında olduğu görüldü. Rapor 3 Haziran 2020’de tamamlandı ve 130 farklı parametreye dayandırıldı. Raporda 11.400 verinin tasniflendiği açıklanırken, 'karantinanın verimliliği, takip ve müdahale, sağlık sisteminin hazırlığı, bölgenin dayanıklılığı, acil duruma hazır olma ve hükümetin etkisi' altı başlık altındaki detaylar ve veriler değerlendirildi.

En güvenli İsviçre, Türkiye 37'nci sırada

Türkiye’nin yer aldığı ikinci kategoride Kuveyt, İzlanda, Bahreyn, Finlandiya, Lüksemburg, Katar, Liechtenstein, Polonya, Litvanya, Malezya, Letonya, Slovenya, Umman, Yunanistan, Estonya, Hırvatistan, İrlanda, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yer aldı. Deep Knowledge Ventures önderliğinde oluşturulan konsorsiyumun hazırladığı 250 sayfalık raporda en güvenli ülke İsviçre oldu. Risk analizi ve değerlendirmesinin kapsamlı bir şekilde yapıldığı araştırmada İsviçre’nin ardından Almanya, İsrail, Singapur, Japonya, Avusturya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore geliyor.

İncelenen ülkeler ve veriler arasında koronavirüs salgınına karşı en riskli 10 ülke ise Bahamalar, Laos, Kamboçya, Endonezya, Peru, Paraguay, Honduras, Cezayir, Fas, Brezilya ve Panama olarak gösterildi. Hazırlanan piramitte Türkiye ikinci katta yer aldı. Türkiye’nin yer aldığı alan, en güvenli ülkelerin hemen altında konumlandı. Türkiye’nin altında yer alan ülkeler arasında İspanya (45), Portekiz (46), İtalya (53), Hindistan (56), ABD (58), Fransa (60), Rusya (61), İsveç (65), Birleşik Krallık (68), İran (73) ve Belçika (78) gibi ülkeler yer aldı.

Türkiye kümülatif olarak 556 puan alırken; karantina uygulamasının etkisine 114 puan, hükümetin risk yönetiminde etkisine 126 puan, COVID-19’un takip sürecine 93 puan, ülkenin sağlık sisteminin COVID-19’a hazırlığına 63 puan, Türkiye’nin bulunduğu bölgenin COVID-19’a karşı dayanıklılığına 81 puan ve acil durumlara hazırlık kategorisine de 79 puan verildi.